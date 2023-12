Anche nel 2024 comanderanno gli influencer, sempre più ricchi e potenti

Un post di Khaby Lame vale oltre 300mila euro, uno di Chiara Ferragni 95mila, uno di Ronaldo anche oltre 3 milioni di dollari e se è di Beyoncé quasi 2 milioni di dollari. Sì…le cifre sono queste. Il mercato globale degli influencer nel 2023 (Digital Marketing Benchmark Report 2023 di Influencer Marketing Hub) arriverà a valere 21,1 miliardi di dollari (+28% sul 2022, + 52% sul 2021). In Italia il giro d’affari toccherà i 348 milioni di euro, salendo dai 308 milioni del 2022 (+ 13%) e dai 280 milioni del 2021 (+24,3%).

A trainare sui social è il settore Fashion and Beauty, il più redditizio (rappresenta il 25%). A seguire c’è il Gaming (12,9%), Travel & Lifestyle (12,5%) e lo sport (12%). E i compensi degli influencer singoli? Variano in base al social network e al numero di follower.

Il più ricco, grazie a Instagram, è Cristiano Ronaldo (dati HopperHQ): 611 milioni di follower e un guadagno medio di 3,234 milioni di dollari a post. Lo segue Lionel Messi con 2,597 milioni di dollari. Nella classifica dei primi 10 più pagati su Instagram dominano, a parte i due campioni di calcio, le popstar e i personaggi dello spettacolo americani. Oltre la metà degli influencer nelle prime 100 posizioni è occupata da donne (56%). Medaglia di bronzo per Selena Gomez con 2,558 milioni di dollari a post. Seguono Kylie Jenner (2,386 milioni), Dwayne Johnson (2,326 milioni), Ariana Grande (2,264 milioni), Kim Kardashian (2,176 milioni), Beyoncé (1,889 milioni), Khloe Kardashian (1,866 milioni) e decima posizione per Justin Bieber (292 milioni di follower e 1,763 milioni di guadagno a post). Nella classifica mondiale ci sono solo due italiani: Khaby Lame al quarantesimo posto con un guadagno di 325mila dollari a post e 92esima posizione per Chiara Ferragni con 102 mila dollari medi a post.

E in Italia? Su Instagram si va da 100 euro a oltre 300mila euro per ogni contenuto postato. I cinque influencer più pagati nel nostro Paese sono guidati da Khaby Lame con 300mila euro a post (e su Tiktok è ancora più seguito) . Seconda posizione per Chiara Ferragni, che guadagnerebbe circa 95mila euro a post. Seguono: Gianluca Vacchi (69 mila euro), Mariano Di Vaio (20mila) e Giulia De Lellis (16mila). Instagram è il social dove gli influencer guadagnano di più, ma anche su YouTube e Tiktok le cifre sono esorbitanti. In continuo calo invece Facebook, dove gli influencer hanno sempre avuto meno mercato.

Esiste dunque un vero e proprio listino prezzi, in base al tipo di social al tipo di influencer: nano influencer, micro, Mid-ter, Macro, Mega e Celebrity. Qualche esempio? Al primo grado della classifica ci sono i nano influencer. Su Facebook significa tra i 10mila e i 50mila followers e i post vanno da 0 a 150 euro. Su Instagram e TikTok sono i personaggi da 5mila a 10mila followers e i guadagni vanno da 100 a 250 euro a post. Su YouTube si parla di nano influencer se il canale ha tra i 3mila e i 10mila followers e si parla di guadagni tra i 500 e i 1500 euro. In vetta alla classifica ci sono le celebrity. Oltre 3milioni di follower su Facebook (fino a5mila euro a post), oltre 5milioni di follower su Instagram (tra i 20 e i 75mila euro) e su TikTok (tra i 18 e i 65mila euro); oltre 1milioni di followers su Youtube (tra i 30mila e gli 80 mila euro).