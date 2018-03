I 10 film più visti della settimana (19-25 febbraio)

Simona Santoni - 27 febbraio 2018

Settimana per settimana, i film dai maggiori incassi cinematografici in Italia. Ecco la top ten del botteghino italiano dal 19 al 25 febbraio 2018, secondo dati Cinetel.

1) A casa tutti bene di Gabriele Muccino

Cast: Stefano Accorsi, Carolina Crescentini, Elena Cucci, Tea Falco, Pierfrancesco Favino, Claudia Gerini, Massimo Ghini, Sabrina Impacciatore, Gianfelice Imparato, Ivano Marescotti, Giulia Michelini, Sandra Milo, Giampaolo Morelli, Stefania Sandrelli, Valeria Solarino, Gianmarco Tognazzi

Trama: La storia di una grande famiglia che si ritrova a festeggiare le nozze d'oro dei nonni sull'isola dove questi si sono trasferiti a vivere. Un'improvvisa mareggiata blocca l'arrivo dei traghetti e fa saltare il rientro previsto in serata costringendo tutti a restare bloccati sull'isola e a fare i conti con loro stessi, con il proprio passato, con gelosie mai sopite, inquietudini, tradimenti, paure e anche improvvisi e inaspettati colpi di fulmine.

DISTRIBUZIONE: Universal Pictures International Italy (dal 14 febbraio 2018)

INCASSO: 2.664.749 euro - INCASSO TOTALE: 6.666.215 euro

2) Black Panther di Ryan Coogler

Cast: Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Martin Freeman, Forest Whitaker, Andy Serkis, Daniel Kaluuya, Letitia Wright, Winston Duke, Angela Bassett

Trama: Il nuovo film Marvel racconta la storia di T’Challa, un giovane re africano che si trasforma in un super eroe diventando il protagonista di una storia avvincente, che affonda le sue radici in un lontano passato. - VIDEO

DISTRIBUZIONE: Walt Disney (dal 14 febbraio 2018)

INCASSO: 2.071.358 euro - INCASSO TOTALE: 4.931.935 euro

3) Cinquanta sfumature di rosso di James Foley

Cast: Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson, Eloise Mumford, Rita Ora, Luke Grimes, Victor Rasuk, Max Martini, Callum Keith Rennie, Bruce Altman, Arielle Kebbel, Robinne Lee, Brant Daugherty, Kim Basinger, Marcia Gay Harden

Trama: Jamie Dornan e Dakota Johnson tornano a vestire i panni di Christian Grey e Anastasia Steele nel terzo capitolo tratto dal best-seller mondiale Cinquanta sfumature, riprendendo il filo rosso degli eventi narrati nei precedenti due film di del 2015 e del 2017, che nel mondo hanno incassato 950 milioni di dollari.

DISTRIBUZIONE: Universal Pictures International Italy (dall'8 febbraio 2018)

INCASSO: 1.924.562 euro - INCASSO TOTALE: 13.701.803 euro

4) La forma dell'acqua - The shape of water di Guillermo del Toro

Cast: Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Doug Jones, Michael Stuhlbarg, Octavia Spencer

Trama: Leona d'oro a Venezia, candidato a 13 Oscar. Una favola ambientata in America nel 1962, durante il periodo della Guerra Fredda, in un segreto laboratorio governativo ad alta sicurezza muove i passi Elisa (Hawkins), giovane donna solitaria intrappolata in una vita di isolamento che cambierà quando lei e la sua collega Zelda (Spencer) verrano a conoscenza di un esperimento classificato come segreto che mette in trappola una strana creatura. Con l'aiuto di un fidato amico (Jenkins), riusciranno a dare vita a una storia di riscatto e redenzione. - RECENSIONE - VIDEO-INTERVISTA A DEL TORO

DISTRIBUZIONE: 20th Century Fox (dal 14 febbraio 2018)

INCASSO: 1.671.525 euro - INCASSO TOTALE: 3.549.190 euro

5) Caravaggio - L'anima e il sangue di Jesus Garces Lambert

Cast (voce): Manuel Agnelli

Trama: La voce dell'io interiore di Caravaggio, emotiva, evocativa e al tempo stesso intima, conduce lo spettatore in un viaggio attraverso la vita, le opere e i tormenti dell’artista, un excursus narrativo e visivo attraverso i luoghi in cui Caravaggio ha vissuto e quelli che ancora oggi custodiscono alcune tra le sue opere più note: Milano, Firenze, Roma, Napoli e Malta. 40 le opere trattate nel film.

DISTRIBUZIONE: Nexo Digital (il 19 20 e 21 febbraio 2018)

INCASSO: 1.122.684 euro - INCASSO TOTALE: 1.122.684 euro

6) Il filo nascosto di Paul Thomas Anderson

Cast: Daniel Day-Lewis, Lesley Manville, Vicky Krieps

Trama: Ambientato nella fascinosa Londra del dopo guerra negli anni ’50, il rinomato sarto Reynolds Woodcock (Day-Lewis) e sua sorella Cyril (Manville) sono al centro della moda britannica, realizzando i vestiti per la famiglia reale, star del cinema, ereditiere, debuttanti e dame sempre con lo stile distinto della casa di Woodcock. Le donne entrano ed escono nella vita di Woodcock, dando ispirazione e compagnia allo scapolo incallito, fino a quando non incontra una giovane e volitiva donna, Alma (Vicky Krieps), che presto diventa parte della sua vita come musa ed amante. La sua vita attentamente “cucita su misura”, una volta così ben controllata e pianificata, viene ora stravolta dall’amore. - VIDEO

DISTRIBUZIONE: Universal Pictures (dal 22 febbraio 2018)

INCASSO: 1.086.420 euro - INCASSO TOTALE: 1.086.420 euro

7) Belle & Sebastien - Amici per sempre di Clovis Cornillac

Cast: Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Anne Benoît, Clovis Cornillac, Thierry Neuvic

Trama: Dopo il successo dei primi due capitoli, Belle & Sebastien ritornano sul grande schermo con una nuova emozionante avventura. Tra i suggestivi ma pericolosi paesaggi innevati delle Alpi francesi, i due inseparabili amici dovranno fuggire da chi vuole dividerli, un cattivo d’eccezione che ha il volto di Clovis Cornillac, qui nella doppia veste di interprete e regista del film. Im questa terza avventura sul grande schermo Belle, il candido cane da montagna dei Pirenei, è cresciuta e affronterà un’altra importante prova: essere mamma di tre splendidi cuccioli.

DISTRIBUZIONE: Notorious Pictures (dal 22 febbraio 2018)

INCASSO: 1.023.217 euro - INCASSO TOTALE: 1.023.217 euro

8) La vedova Winchester di Michael e Peter Spierig

Cast: Helen Mirren, Jason Clarke, Sarah Snook, Angus Sampson

Trama: Il film è basato su fatti realmente accaduti e racconta della costruzione della Winchester Mansion, una delle case infestate dai fantasmi più famose al mondo. L’imponente edificio – che si trova a San Jose, in California – è una dimora senza fine: edificato per decenni, settimana dopo settimana, 24 ore al giorno, è alto sette piani e contiene centinaia di stanze. Quello che può a prima vista sembrare come il mostruoso monumento della follia di una ricca donna disturbata però, altro non è che una prigione e un rifugio per centinaia di spettri vendicativi, alcuni dei quali particolarmente interessati a perseguitare la sua famiglia.

DISTRIBUZIONE: Eagle Pictures (dal 22 febbraio 2018)

INCASSO: 682.230 euro - INCASSO TOTALE: 682.230 euro

9) Sconnessi di Cristian Marazziti

Cast: Fabrizio Bentivoglio, Ricky Memphis, Carolina Crescentini, Stefano Fresi, Eugenio Franceschini, Antonia Liskova, Benedetta Porcaroli, Giulia Elettra Gorietti, Maurizio Mattioli, Lorenzo Zurzolo, Daniela Poggi

Trama: La nomofobia indica “lo stato ansioso che si manifesta quando non è possibile usare il telefono cellulare”, un recente studio stima che a soffrirne sia addirittura il 66% della popolazione. I protagonisti del film durante un apparentemente tranquillo weekend in montagna, si troveranno improvvisamente sconnessi. - RECENSIONE

DISTRIBUZIONE: Vision Distribution (dal 22 febbraio 2018)

INCASSO: 641.991 euro - INCASSO TOTALE: 641.991 euro

10) The Post di Steven Spielberg

Cast: Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson, Tracy Letts

Trama: 1971: Katharine Graham (Streep) è la prima donna alla guida del Washington Post in una società dove il potere è di norma maschile, Ben Bradlee (Hanks) è lo scostante e testardo direttore del suo giornale. Nonostante Kay e Ben siano molto diversi, l’indagine che intraprendono e il loro coraggio provocheranno la prima grande scossa nella storia dell’informazione con una fuga di notizie senza precedenti, svelando al mondo intero la massiccia copertura di segreti governativi riguardanti la Guerra in Vietnam durata per decenni. - RECENSIONE - 5 MOTIVI PER VEDERLO - COSA SONO I PENTAGON PAPERS

DISTRIBUZIONE: 01 Distribution (dal 1° febbraio 2018)

INCASSO: 540.847 euro - INCASSO TOTALE: 5.966.032 euro

_______



* Dati Cinetel, società che fa riferimento all'Associazione Nazionale Esercenti Cinema e all'Anica e che monitora l'85% del mercato potenziale

© Riproduzione Riservata