Cane premuroso protegge un neonato | video

Una scena davvero dolcissima quella riportata in queste immagini: un cane fa la guardia ad un neonato mentre attende l'arrivo dei genitori. Resta immobile accanto al bambino, tenendo il muso appoggiato sul bordo della culla, come se volesse proteggerlo. Le immagini di quest'adorabile ed iperprotettivo Golden Retriever hanno fatto in poco tempo il giro del web.

