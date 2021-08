Il cane protagonista di questo video sembra avere proprio una passione smisurata per le patatine fritte. La padrona ne appoggia qualcuna sul tavolo e, nonostante questo sia troppo alto per lui, il cane cerca di afferrarla in tutti i modi possibili. E alla fine, ci riesce. Il modo in cui salta e spalanca gli occhi è davvero esilarante.

