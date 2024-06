In vacanza col cane: gli hotel al mare più pet friendly d'Italia

Lungarno



La collezione di hotel firmati Ferragamo ha addirittura un lifestyle team che compila una lettera di benvenuto personalizzata con il nome del pet e una lista di servizi irrinunciabili a disposizione: dall’acquisto di mangimi speciali, ai farmaci ma anche prodotti per la toeletta, lozioni, accessori. Oltre naturalmente ai consigli su dove portare i propri cuccioli per una corsa all’aria aperta o nei locali dog-friendly. Tre le città d’arte in cui soggiornare con i pet (Firenze in Borgo san Jacopo, Roma in via Bocca di Leone, Milano in piazza del Quadrilatero) dove troverete cuccia, ciotoline per pappa e acqua, giochino in tessuto, osso naturale annodato, ma anche pettorine personalizzate per cani di piccola e media taglia, piatti espressi su richiesta (pollo o manzo + riso bollito + verdure bollite), servizio di dog-sitting e dog-walking su richiesta. C’è anche la possibilità di avere un veterinario reperibile, una pet Spa o sessioni di jogging o yoga con il proprio amico a 4 zampe. www.lungarnocollection.com