Serie A, ascolti tv in calo: spariti 3,3 milioni di telespettatori

E' presto per arrivare a giudizi definitivi, ma nelle ore in cui la Serie A sta cercando l'affondo definitivo per la vendita dei diritti tv dal prossimo 2024, stretta tra le trattative con Dazn-Sky-Mediaset e la tentazione di mettersi in proprio con il canale della Lega, c'è un dato che deve far riflettere sullo stato di salute televisivo del prodotto calcio.

Nelle prime otto giornate dell'attuale stagione della massima divisione, prendendo come riferimento i dati comunicati da Dazn che della Serie A è il partner esclusivista, sono venuti meno quasi 3,5 milioni di telespettatori. Poco meno del 10% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, prima della fuga scudetto del Napoli che nella seconda metà dell'anno ha di suo contribuito a comprimere la platea televisiva.

Gli individui totali che si sono connessi per seguire le prime 80 partite della Serie A sono stati 40.218.139 contro i 43.565.085 dell'estate-autunno del 2022. A parità di turni infrasettimanali (1) e con un avvio migliore perché la scorso agosto si scese in campo addirittura nei pressi di Ferragosto per lasciar poi spazio al Mondiale invernale in Qatar. E, infatti, la prima giornata allora fu la peggiore in assoluto come poco più di 3,6 milioni di telespettatori.

Una tendenza al ribasso che si è spalmata lungo i primi due mesi della stagione. Solo in occasione del turno di debutto (+529.113) e della 4° giornata (+573.536) il saldo è stato positivo, ma nel secondo caso si è trattato di un week end calcistico contro un infrasettimanale che per tradizione penalizza gli ascolti. In generale, questo campionato ha faticato a superare la soglia dei 5 milioni e mezzo di individui collegati, quando un anno fa si era già abbattuta quella dei 6 milioni e in pieno inverno sarebbe arrivata anche quella dei 7 abbondanti.

La partita più vista è stata il derby Inter-Milan con 1.623.051, piazzata di sabato alle ore 18. Un anno fa, messa però nello slot della domenica sera, si era spinta a 2,162 milioni. A seguire Roma-Milan (3° giornata) con 1.353.979. La consolazione è che la prospettiva di un torneo aperto e con più squadre in lotta a lungo per lo scudetto potrà aiutare nel lungo periodo a invertire la curva. Da gennaio scorso la ritirata è stata continua anche se va segnalato come, pur in un contesto di ascolti al ribasso, le 6 gare più viste del 2022/2023 siano state disputate tutte dopo la ripresa post Mondiale.

TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIO SU PANORAMA