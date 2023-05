Manovra stipendi; la Juventus patteggia

Novità importanti sulla vicenda della manovra stipendi che ha coinvolto la Juventus all'epoca della pandemia di Covid. I bianconeri oggi hanno chiesto l'anticipo dell'udienza fissata per il 15 giorno davanti al tribunale federale nazionale a domani. Questo dimostra che sia stato raggiunto un accordo per il patteggiamento. Accordo che, va da se, presuppone la rinuncia a tutti i ricorsi compreso quello sul famoso processo sulle plusvalenze per cui i bianconeri hanno avuto una penalizzazione di 10 punti in classifica.

Se l'accordo sarà confermato davanti al Tribunale diventerà esecutivo senza altri passaggi.



Il contenuto, anche se non ci sono al momento conferme, potrebbe essere questo: una penalizzazione leggera tale da non consentire alla Juventus negli ultimi 90 minuti di campionato di scavalcare Roma ed Atalanta, quindi entrare in Europa League, più un'ammenda.