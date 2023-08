Inter beffata? L'Atalanta si prende Scamacca

Clamoroso sorpasso dell'Atalanta sull'Inter nella corsa a Gianluca Scamacca. Quando i nerazzurri (di Milano) sembravano a un passo dalla chiusura, seppure con la necessità di alzare l'offerta iniziale da 24 milioni di euro più 4 di bonus, i bergamaschi si sono inseriti prepotentemente avvicinando di molto la richiesta del West Ham. La proposta è di 30 milioni con in aggiunta una percentuale da definire su un'eventuale futura vendita dell'attaccante che ha faticato nel suo primo anno in Premier League ma che nel 2021/2022 con la maglia del Sassuolo aveva realizzato 16 gol. L'Inter non ha intenzione di partecipare ad aste, aveva l'accordo con Scamacca che, però, vuole soprattutto tornare in Italia.

