Lotito: "Milinkovic Savic mi ha chiesto la cessione"

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, esce allo scoperto sulla trattativa che sta choccando il calcio italiano e che porterà quasi certamente Sergej Milinkovic Savic in Arabia Saudita con la maglia dell'Al Hilal: "Non mi risulta sia fatto niente, quel che so è che il giocatore ha chiesto di andare via dato che sono 8 anni che è alla Lazio. Non è un problema di rapporti con la società, è un problema di testa. Non era un problema di soldi con noi, voleva cambiare aria".

Quale futuro attende il serbo che è in scadenza nel giugno 2024: "Questa offerta non è concretamente arrivata, quando sarà firmato il contratto e sarà fatto il pagamento sarà fatta - ha spiegato Lotito ai microfoni di Tag24 -. Fin quando sarà un tesserato della Lazio andrà in ritiro, quando non lo sarà più andrà dove avrà deciso".

"Io non ho parlato di un’offerta giusta, perché se aspettassimo quella giusta non lo cederemmo a quelle cifre. Ho preso un impegno con il ragazzo, che se fosse arrivata un’offerta normale minima per la Lazio poteva andare. L’offerta è più bassa di 50 milioni, un po’ di meno" ha concluso Lotito.

