Milinkovic Savic choc: va verso l'Arabia Saudita

Clamorosa svolta nel rapporto tra la Lazio e il centrocampista serbo Sergej Milinkovic Savic, in scadenza di contratto nel giugno 2024. Il giocatore, secondo quanto riportato in anteprima da Repubblica, avrebbe accettato la corte dell'Al Hilal, club saudita che lo sta cercando da settimane. L'offerta è di un contratto da 20 milioni di euro a stagione e Milinkovic Savic avrebbe dato il via libera al trasferimento nel caso si trovi un accordo con la Lazio che valuta il suo cartellino 40 milioni, cifrà che l'Al Hilal pare disposto a coprire. In caso di conferme, la Lazio andrebbe sul polacco Zielinski mentre Milinkovic Savic uscirebbe dal mercato italiano (interessava alla Juventus in caso di partenza di Pogba).

