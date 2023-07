Davide Frattesi è un giocatore dell'Inter. La conferma che la trattativa è finita e che anche gli ultimi dettagli sono stati sistemati è stata data direttamente dall'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, alla fine dell'incontro con Beppe Marotta. "Abbiamo firmato. Non è stata una trattativa facile perché c'erano altri club interessati ed è stata lunga, ma il giocatore aveva dato la sua preferenza: si è quindi conclusa al meglio sia per lui che per noi. L'Inter ha preso un grande giocatore della Nazionale, un centrocampista che ha caratteristiche diverse dagli altri. Ora toccherà all'allenatore e alla società valorizzare il suo grande talento" sono state le sue parole.

Frattesi passa in nerazzurro con la formula del prestito oneroso da 5 milioni più obbligo di riscatto facilissimo a 27 milioni di euro comprendendo il cartellino di Mulattieri, valutato 6. In aggiunta ci sono bonus vari per altri 5 milioni per una valutazione complessiva del centrocampista della nazionale di 35.

TUTTE LE NEWS DI CALCIOMERCATO