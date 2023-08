Tutti i calciatori che hanno detto sì ai milioni dell'Arabia Saudita

Non solo Cristiano Ronaldo e nemmeno, ad ascoltare le promesse che vengono dall'Arabia Saudita, i tanti campioni del calcio europeo che si sono trasferiti in questa finestra di mercato dell'estate 2023. Il calcio arabo punta a costruire a suon di dollari un campionato che possa diventare la Mecca del football mondiale, qualcosa in grado di competere per appeal con la Champions League e con la Premier inglese. La strategia di investimenti è solo all'inizio, giurano i vertici della Saudi Pro League: i soldi non sono un problema e con la forza economica mostrata in questi mesi non lo è nemmeno convincere delle star del calcio europeo a spostarsi in mezzo al deserto.

C'è chi ha detto no alle offerte arabe, ma è molto più lunga la lista di chi alla fine ha ceduto. Ecco l'elenco aggiornato, squadra per squadra:

AL NASSR

Cristiano Ronaldo con uno stipendio da 200 milioni di euro a stagione

Sadio Mané (30 milioni a lui e 40 al Bayern Monaco)

Marcelo Brozovic (33 milioni a lui e 18 all'Inter)

Alex Telles dal Manchester United

Seko Fofana in un'operazione da poco meno di 20 milioni di euro

AL ITTIHAD

Karim Benzema dal Real Madrid a fine contratto con stipendio di 100 milioni a stagione fino al 2026

Kanté preso a parametro zero dal Chelsea

Fabinho (contratto triennale, preso dal Liverpool)

Diogo Jota

AL AHLI

Franck Kessie pagato 12 milioni al Barcellona e con contratto da 20 netti all'anno

Allan Saint Maximin dal Newcastle

Riyad Mahrez dal Manchester City (pagato 30 milioni di euro)

Roberto Firmino dal Liverpool

Edouard Mendy costato 18 milioni di euro

AL ETTIFAQ

Jordan Henderson dal Liverpool

Moussa Dembelé

AL HILAL

Kalidou Koulibaly dal Chelsea per 23 milioni di euro

Malcom (18 milioni a stagione di ingaggio)

Sergej Milinkovic Savic pagato 40 milioni alla Lazio

Ruben Neves prelevato dal Wolverhampton per 55 milioni di euro





