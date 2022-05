Stiamo correndo verso al stagione del sole e noi abbiamo deciso di mettere nel piatto il calore dell’estate anticipando un po’ e affidandoci a una verdura di stagione che amiamo particolarmente: gli asparagi.

Per questa preparazione abbiamo scelto gli asparagi di calibro sottile perché per farla buonissima ci sarebbero serviti gli asparagi selvatici che sono profumatissimi. Ma ci siamo accontentati non avendo avuto tempo di andare per i nostri amati boschi dell’asparagina. Se ne trova di ottima in tutta Italia. Lo sposalizio col fiordilatte e la sfoglia è perfetto. Potete usare questa ricetta per un ottimo aperitivo, per un picnic (comincia la stagione e ne parleremo) per una cena tra amici. Ha il vantaggio di essere una torta salata che è buona anche fredda o appena intiepidita. La preparazione è facile. Dovete solo attende il tempo di cottura in forno.

Ingredienti - Una confezione di pasta sfoglia (fate attenzione che non sia prodotta con grassi idrogenati), un mezzo mazzo di asparagina, due uova, 4 cucchiai di Parmigiano Reggiano o Grana Padano o un misto anche con Pecorino Romano, un mazzetto di erba cipollina, 5 cucchiai di latte, 250 grammi di ciliegine di fiordilatte più una mozzarella da 100 grammi intera, sale e pepe q.b.

Procedimento - Stendete in una teglia da forno la pasta sfoglia mantenendo il foglio di carta forno. Sistemate lungo la circonferenza le ciliegine di fiordilatte, ricopritele col bordo della pasta sfoglia e serrate il bordo su ogni ciliegina in modo da costituire una sorta di scodella. Andate in forno a 180° gradi per un quarto d’ora. Nel frattempo scottate in acqua lievemente salata l’asparagina, ma lasciatela ben al dente. Scolatela bene bene e lasciatela freddare. Sbattete le due uova con i formaggi, il latte, un pizzico di sale e di pepe e l’erba cipollina finemente tritata. Sfornate la pasta sfoglia e piazzate al centro del disco la mozzarella intera. Ora sistemate a raggiera gli asparagi con le punte verso la mozzarella centrale e poi colate su di essi le uova sbattute con la cipollina. Infornate di nuovo per ancora una quindicina di minuti sempre a 180° o fin quando la frittatina non si sarà rappresa. Servite la torta sole&sale tiepida.

Come far divertire i bambini - Fate disporre a loro gli asparagi nella torta. Si divertiranno.