Gli asparagi sono i protagonisti di questa stagione insieme con i carciofi, tra l’altro hanno ottime proprietà nutrizionali e aiutano tantissimo a depurarci dalle scorie dell’inverno. Si possono preparare in infiniti modi e a noi è venuto in mente di farli assurgere a rango di apetizer o di piatto per una cena veloce.

Ingredienti - 500 grammi di patate, 7 o 8 asparagi verdi, un cipollotto bianco, 8 ciliegine di mozzarella fiordilatte, 80 grammi di prosciutto crudo, due uova, 6 cucchiai di latte, 80 grammi di farina 00, 100 grammi di pangrattato, 3 cucchiai di olio extravergine di oliva, olio per friggere 750 millilitri, sale, pepe e noce moscata q.b.

Procedimento - Fate bollire le patate, una volta lesse sbucciatele e schiacciatele. Se volete fare prima potete bollire le patate a pezzi. Nel frattempo tritate finemente il cipollotto e brasatelo in padella con extravergine di oliva e un po’ d’acqua. Fate gli asparagi a rondelle sottili sottili e stufateli una volta che la cipolla ha preso colore col cipollotto. Devono essere a fine cottura ben morbidi. Tagliate in tre parti ogni ciliegina di mozzarelle e avvolgete ogni pezzetto in un po’ di prosciutto cotto. Ora aggiungete gli asparagi alle patate schiacciate, aggiustate di sale, pepe e noce moscata, amalgamate bene. Stendete un po’ di questo impasto su di una mano, mette al centro un involtino di prosciutto cotto e fiordilatte e chiudete a mo’ di crocchetta. Ora infarinate una per una ogni crocchetta, passatela nelle uova sbattute che averte allungato con un po’ di latte, poi nel pangrattato, di nuovo nell’uovo e ancora nel pangrattato. Scaldate l’olio da frittura in una pentola dai bordi alti e friggete un po’ alla volta le crocchette. Fatele asciugare su carta assorbente, aggiustate di sale e servite.

Come far divertire i bambini - Fatevi aiutare a confezionare le crocchette. Saranno felicissimi.