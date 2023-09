In questi ultimi scampoli di estate con temperature gradevoli e buone piogge gli orti sono tornati vitali e i loro frutti croccanti. È dunque un’ottima occasione per sfruttare al massimo le verdure di stagione e per disintossicarci da proteine e grassi. Abbiamo così pensato a una ricettina veloce, sfiziosa, ottima per aperitivo, che diventa delizioso antipasto o merenda salata insolita per i ragazzi. E ha il vantaggio di costare poco poco.

Ingredienti - Due zucchine, due cipolle bianche di media grandezza, 6 cucchiai di farina di tipo1, 8 cucchiai di panure fatta con pangrattato, curcuma e paprika dolce, 8 cucchiai di olio extravergine di oliva, sale e pepe qb.

Procedimento - Mondate e lavate le zucchine e le cipolle, con una grattugia a maglia larga riducetele a julienne sottile sottile. Salate e fate fare un po’ di acqua di vegetazione. Ore unite la farina e un paio di cucchiai di panure. Amalgamate bene aiutandovi con un paio di cucchiai di olio extravergine di oliva. Prendete una placca da forno ricoperta da carta forno e verste a distanza di circa due centimetri l’una dall’altra delle gocce di extravergine che con un pennellino spanderete a cerchio. Sull’olio depositate un mucchietto di panure e stendetela in modo da sostanziare il cerchietto. Con le mani prendete un po’ dell’impasto di farina e verdure e realizzate una cialdina schiacciando tra i palmi delle mani e cospargendo di panure. Adagiate ogni cialdina sulla base a cerchietto che avrete creato con olio e panure e infornate a circa 200 gradi per 35/40 minuti. Sentirete come vengono croccanti fuori e morbide dentro

Come far divertire i bambini - Saranno il vostro asso nella manica, se fanno loro le cialdine con le manine verranno più piccole e croccanti.