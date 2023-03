Si avvicinano le vacanze di Pasqua ed è l’ora di pensare a qualche dolcetto sfizioso, facilissimo da preparare, per arricchire e ingentilire la colazione dei nostri ragazzi. Preparare i biscotti in casa è una buona abitudine: sono ottimi e si risparmia.

Ma anche se si fa un the con le amiche, o se all’ultimo volete fare un dolcetto per un pranzo tra amici potete rivolgervi alla fantasia delle fiabe. E qual è la fiaba più fiaba? Ma Biancaneve! Se la strega avesse saputo che regalando una mela (frutto benedetto che ci regala tantissimo benessere – vitamina C, ampio corredo di minerali - oltre a essere assai gradito dai più piccoli e, come insegnano i romani che pranzavano ab ovo ad mala, un ottimo fine pasto) poteva certo far dormire la principessa, ma una volta risvegliata deliziarla forse ci avrebbe pensato su! Disney a parte prepariamo questi biscotti morbidosi alla mela.

Ingredienti - 350 grammi di farina 0, 100 grammi di zucchero (noi abbiamo usato il superfino di canna) 100 grammi di burro di primo affioramento, due uova, due belle mele, una decina di noci, una bustina di lievito istantaneo per dolci, due o tre cucchiai di zucchero a velo.

Procedimento - Nella planetaria o in una capace ciotola battete le uova a bianco con lo zucchero. Quando sono spumose aggiungete il burro ammorbidito (potete anche fonderlo, ma senza scaldarlo) e poi piano piano sempre mescolando con energia aggiungete la farina e infine il lievito. Fate riposare mentre sbucciate le mele. Fatele a cubettini, sgusciate le noci e tritatele grossolanamente. Unite le mele e le noci all’impasto lavorandolo ancora un paio di minuti. Con l’aiuto di due cucchiai sistemate un po’ d’impasto alla volta, formando come delle quenelles irregolari, su una placca da forno ricoperta di carta-forno. Infornate a 180 gradi per circa 20 minuti. Sfornate lasciate intiepidire e cospargete di zucchero a velo.

Come far divertire i bambini - Fatevi aiutare a comporre i biscotti. Possono farlo anche solo impastando con le manine delle semi-palline.