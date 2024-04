Gian Pietro Beltrando, l’imprenditore che è diventato riferimento per i giovani

Gian Pietro Beltrando, imprenditore di 26 anni e CEO di diverse aziende dal 2018, diventa uno dei punti di riferimento nel mondo della Finanza. Metodo, studio ed anche tante competenze. Nel 2018, è diventato amministratore delegato della sua prima start-up coniugando con successo finanza ed imprenditoria e realizzando un exit positivo due anni dopo. La sua attività su Instagram e YouTube, dove è noto come GB7, lo ha reso un punto di riferimento per giovani imprenditori, con contenuti video virali che offrono consigli su strategie aziendali e finanza personale.

"Credo sia fondamentale quando si parla di imprenditoria lo studio, lo sviluppo, la disciplina, dedizione e controllo nei progetti e nelle aziende", dice Beltrando. Su questi questi pilastri si basa il suo know-How che ogni giorno applica, condivide e coltiva con i suoi collaboratori al fine di crescere anno dopo anno. Oltre al suo ruolo imprenditoriale, Beltrando è coinvolto in diverse attività e possiede aziende in settori diversificati. La sua visione imprenditoriale e la formazione approfondita gli hanno garantito successo, con un fatturato plurimilionario e una presenza internazionale attraverso una holding a Londra.

Dall’ idea in fase embrionale all’ obiettivo: in questo modo Beltrando, ha creato la prima società Fintech, venduta poi con un’importante exit nel 2021. Possiede oggi e controlla molteplici aziende e partecipazioni, in svariati settori di rilievo sul territorio italiano tra cui immobiliare ed edilizia, logistica, finanza sino al settore dei servizi, tutte gestite dalla sua Holding italiana, capogruppo delle sottostanti, da lui amministrata. "Rispettando il business plan - spiega l’imprenditore - dopo i volumi fatturati negli anni, soprattutto nel 2023, investirà un’ importante somma in nuovi settori ed aziende, in particolare nel mondo dei servizi oltre ad eseguire un round d’investimento per rafforzare ulteriormente l’organigramma societario da lui amministrato".