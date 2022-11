Il Cyber Monday si avvicina: cos’è e quali offerte porterà

Il Cyber Monday 2022 è in avvicinamento e si prepara a offrire una serie di sconti soprattutto per quanto riguarda la tecnologia. Si tratta di fatto del "colpo di coda" del Black Friday, che ormai non tocca più un solo giorno (il vero e proprio "venerdì nero"). Sapete già di cosa si tratta? In caso negativo, ecco cos'è il Cyber Monday, quando cade quest'anno, che tipo di offerte vengono proposte e come non farsi ingannare dalle finte promozioni.



Cos'è il Cyber Monday, il giorno che sancisce la fine della settimana del Black Friday

Abbiamo già visto cos'è il Black Friday, la giornata che dà il via allo shopping natalizio e che è tradizionalmente dedicata alle offerte. Il Cyber Monday cade ogni anno il lunedì successivo al Black Friday. Contrariamente al venerdì nero, che tocca praticamente qualsiasi categoria merceologica e che è nato diversi decenni fa, il Cyber Monday ha avuto origine solo nel novembre del 2005 per idea di un sito di e-commerce ed è un giorno specificatamente dedicato agli sconti riguardanti i prodotti tech. Negli anni successivi l'evento si è allargato a molti altri negozi online (e non solo), andando a costituire una significativa giornata di sconti. Come avvenuto con il Black Friday, la tradizione si è allargata praticamente a mezzo mondo, giungendo anche in Italia.

Quando è il Cyber Monday 2022, come funziona e quali negozi aderiscono

Come anticipato poco fa, il Cyber Monday cade ogni anno il lunedì successivo al Black Friday, che a sua volta cade il giorno successivo al Ringraziamento (terzo giovedì del mese di novembre): nel 2022 il Thanksgiving Day è il 24 novembre, il Black Friday il 25 novembre e di conseguenza il Cyber Monday 2022 è il 28 novembre.

Le offerte del Cyber Monday sono perlopiù diffuse presso i rivenditori online, come ad esempio Amazon, MediaWorld, Unieuro, eBay, Euronics e così via: col tempo sono sempre di più i negozi che aderiscono all'iniziativa. Molto spesso, perlomeno nel nostro Paese, risulta in realtà difficile distinguere gli sconti della cosiddetta "Settimana del Black Friday" da quelli del Cyber Monday, ma può capitare che alcuni propongano iniziative specifiche per i prodotti tech come PC, smartphone, tablet, console, videogiochi, accessori e tanto altro. In generale le offerte si susseguono durante tutta la settimana del venerdì nero, prolungandosi proprio fino al lunedì del Cyber Monday.

Contrariamente al Black Friday, le offerte del Cyber Monday sono di solito concentrate su alcune categorie di prodotti specifiche, tutte in ambito tecnologico (come smartphone, tablet, notebook, PC, TV, smartwatch, smartband, cuffie, fotocamere, console, videogiochi, smart home e non solo). La giornata costituisce una sorta di "gran finale" del periodo di sconti, in attesa delle proposte del periodo natalizio.

Come scovare le vere offerte e gli sconti più interessanti

Esattamente come durante i saldi e gli sconti del Black Friday, è bene fare attenzione ai prezzi per non farsi ingannare da gigantesche percentuali. Alcuni rivenditori potrebbero infatti riportare certi prodotti al loro prezzo originario, per poi proporre grandi percentuali di sconto per attirare click e attenzioni: a volte lo sconto reale è molto contenuto rispetto alla cifra precedente, ma può anche capitare di pagare di più facendosi ingannare dai numeri e dal marketing.

Come fare dunque a scovare le vere offerte, ossia quelle che davvero vale la pena considerare? Nel caso stiate tenendo d'occhio un prodotto specifico da mesi, attendendo l'occasione giusta per acquistarlo, dovreste essere perfettamente in grado di riconoscere un vero affare, ma questo non può avvenire sempre. Il nostro consiglio è quello di affidarsi a servizi come Keepa e CamelCamelCamel (per quanto riguarda Amazon), o a siti nei quali è possibile consultare e confrontare i prezzi proposti dai vari rivenditori online (Google Shopping, TrovaPrezzi, Idealo, Kelkoo e così via) ed eventualmente il loro storico. Basta cercare il nome del prodotto nelle barre di ricerca oppure digitare il link Amazon (per i primi due nominati) per avere le risposte che state cercando.

Info: tuttoandroid.net