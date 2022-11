Black Friday 2022: le offerte da non perdere

Con il Black Friday torna il momento più atteso dell’anno per assicurarsi gli oggetti desiderati e seguiti da mesi, proposti ora con ribassi fino al 60%. Da singola giornata di promozioni nata negli Stati Uniti, negli ultimi anni la ricorrenza si è diffusa in tutto il mondo e in tutte le categorie merceologiche, arrivando a interessare l’intero mese di novembre, in particolare con il Cyber Monday, il lunedì successivo il venerdì nero che ogni anno segna un record di incassi per il mercato online. Proprio in virtù del prolungato periodo di saldi, per gli italiani il Black Friday è ormai sinonimo di regali da mettere sotto l’albero: una occasione ghiotta per trovare il dono adatto a partner, amici e famigliari, che consente di risparmiare e di evitare la corsa dell’ultima ora durante la vigilia di Natale.

Secondo un’indagine realizzata da Ipsos per Confesercenti, sono 12,7 milioni i connazionali a caccia di affari con un budget medio di circa 260 euro a persona, per un giro di affari che dovrebbe aggirarsi sui 3,3 miliardi di euro.

Come da tradizione, quindi, noi vi offriamo una carrellata di prodotti tech accomunati dall’utilità e da un corposo sconto rispetto al prezzo originale. Dal notebook alle videocamere di sicurezza, dal robot aspirapolvere alla lavatrice, passando da tv, auricolari e gli immancabili smartphone, senza dimenticare oggetti di culto come il microfono per registrare podcast e la cantinetta per conservare le bottiglie di vino, ecce l’elenco per andare sul sicuro con pezzi disponibili (fino a esaurimento scorte) da prendere al volo.

Ma il Black Friday ormai non è tempo d’affari solo per i fanatici della tecnologia. Il mondo della moda e del beauty regalano offerte imperdibili per portarsi avanti con i regali di Natale, o per iniziare i buoni propositi di prendersi maggior cura di sé un po’ in anticipo. Ecco allora che Sephora mette in vendita la sua intera linea di fragranze, skincare e haircare al 25% in meno, mentre gli orologi di Daniel Wellington arrivano al 50% in meno.

Oppo Find X5 Cercando online si trovano sconti per quasi tutti gli smartphone ma questa di Oppo è uno dei più convenienti, sia per l’entità del ribasso, sia per la qualità del prodotto. Con scocca in vetro opaco smerigliato, display da 6,55 pollici, tripla fotocamera (50+50+13 Megapixel) e fotocamera anteriore con sensore Sony da 32 MP, chip Qualcomm Snapdragon 888 e MariSilicon X, processore NPU dedicato alle immagini e sviluppato in casa dal produttore cinese, Find X5 è un ottimo dispositivo che si esalta proprio negli scatti e nella registrazione dei video, in particolare notturni. Impermeabile, dotato di batteria da 4800 mAh con ricarica veloce che fa il pieno di energia in meno di 15 minuti, fino al 28 novembre si prende sul sito di Oppo a 549,99 euro (prezzo originale 999,99 euro).

Amazon porta il Black Friday offline Il Black Friday di Amazon finisce anche online. Presso la Rimessa dei Fiori di Milano, nel cuore di Brera, Amazon ha infatti aperto le porte della «Black Friday Gallery», un esclusivo spazio pop-up che permette ai visitare di immergersi in un’atmosfera unica e di scoprire tante idee regalo per il loro shopping di Black Friday. Per questa occasione speciale, gli spazi di via San Carpoforo si sono trasformati in un percorso che rievoca l’universo onirico della creatività e che, attraverso diversi ambienti tematici, valorizza i tratti distintivi dell’offerta di Amazon.it. Varcata la soglia, i visitatori possono iniziare a sognare attraversando un lungo tunnel immersivo che, grazie a un’esposizione di prodotti disponibili su Amazon.it divisi per fasce di prezzo e a una serie di stanze tematiche che si aprono sui lati, ispirerà la loro creatività in vista dello shopping natalizio. Ogni prodotto è accompagnato da un QR code che i visitatori potranno scansionare per scoprire tutte le informazioni direttamente su Amazon.it. Sono visitabili, la «Stanza d’artista», un ambiente creato per celebrare l’estro italiano e il made in Italy attraverso l’opera dello scultore Jago. «Scenari italiani» è invece dedicata all’impegno di Amazon per la valorizzazione delle piccole e medie imprese italiane. Un setting suggestivo con una selezione dell’oltre un milioni di prodotti di eccellenze italiane realizzate da circa 4.500 pmi. «Il cielo in una stanza» è invece lo spazio onirico dove trovano posto le iniziative che raccontano l’impegno di Amazon a supporto della comunità come i progetti Un click per la Scuola e Delivering Smiles. «Green room» è il cuore verde della Black Friday Gallery di Amazon ed è dedicato alla sostenibilità, raccontata dalla vetrina Climate Pledge Friendly, che contiene oltre 100.000 prodotti certificati. Infine «Piazza Amazon» mira a immergere i visitatori in un’atmosfera di festa, dove i ricordi dell’infanzia prendono forma. Questa combinazione di colori, suoni e prodotti, resa ancor più suggestiva dalle luminarie della storica azienda pugliese De Cagna e da una vera giostra, segna l’ultima tappa del viaggio all’interno della Black Friday Gallery e l’inizio ufficiale della stagione natalizia 2022. Nella Piazza Amazon, i visitatori potranno anche scoprire la Top 10 dei giocattoli di Natale di Amazon.