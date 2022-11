Sole e Luna illuminano la nuova collezione di Dodo

«Il grado di libertà di un uomo si misura dall’intensità dei suoi sogni» scriveva Alda Merini. Ed è proprio la libertà, quella di essere se stessi e di esprimere la propria unicità, una delle keyword di Dodo, azienda italiana di gioielli nata nel 1994 da una costola di Pomellato per raccontare una nuova filosofia di gioiello. Un prodotto creato da un solo grammo d’oro e con una nobile missione, salvaguardare le specie in via di estinzione, proprio come quel Dodo che non sapeva volare.

Oggi, sotto la guida di Kering, Dodo si è evoluto mantendendo però sempre chiara la sua missione. L’azienda - la prima nell’universo lusso a proporre gioielli unisex, componibili e di alta gamma - guarda sempre più lontano, arrivando persino al Sole e alla Luna; i due protagonisti della sua ultima collezione che per la prima volta esplora l’uso delle pietre dure, in particolare del quarzo fumé e della pietra di luna. Nascono così nuovi gioielli che mixano oro rosa, diamanti e pietre dure con un savoir-faire che si incastona tra sogno, mistero e realtà.

Si inizia con i charm, simbolo del brand, che raccontano in maniera inedita il sole, simbolo di vitalità e passione plasmato su una base di oro rosa con pavé di diamanti brown su oro brunito e quarzo grigio brunastro (che secondo la tradizione disperde la paura, allevia la depressione e la negatività) che si irradiano dal centro, e la luna con la sua sensualità, simbolo di ciclicità e trasformazione, disegnata nella sua fase calante su una base di oro rosa con pavé di diamanti bianchi su oro rodiato e pietra di luna (che secondo la tradizione sostiene i nuovi inizi e dona forza interiore, oltre ad aumentare l’intuizione e l’ispirazione).

La collezione si compone poi di due anelli in oro rosa, orecchini con chiusura a monachella e pendenti in diamanti, o su un unico filo con beads sfaccettate di pietra di luna e luna lilliput in oro rosa, o con beads sfaccettate di quarzo fumé e sole lilliput in oro rosa. Bracciali e collane sono invece caratterizzati da un’anima di nylon, che permettere di unire le beads in pietra a piccole sezioni tubolari in oro rosa.

«Moon and Sun», questo il nome della linea di preziosi è stata protagonista anche dell’evento organizzato a Berlino per l’apertura della nuova boutique Dodo, in Rosenthaler Strasse. La strada si trova a Hackescher Markt, un quartiere “raccolto” e dalla forte identità nella zona di Mitte, celebre per la vita notturna e per lo shopping. Ma non solo. Qui coesistono edifici storici, cortili Art Noveau, gallerie dedicate alla scena artistica contemporanea, librerie, locali indie e, da sempre, si coltiva il linguaggio della libertà attraverso l’arte dei graffiti.

La nuova boutique DoDo a Berlino è un abbraccio, che accoglie chiunque ami raccontarsi, senza esclusioni di età o di genere. È un luogo dove il concetto di community è molto vivo, perché scegliere Dodo vuol dire riconoscersi in un modo di essere, aperto, disponibile, attento all’ambiente. DoDo è nato infatti con una missione green che si concretizza con la partecipazione a numerose iniziative per la conservazione della Natura, come le collaborazioni con Tēnaka per la salvaguardia dei coralli e il ripristino delle foreste di mangrovie in Malaysia. Ma c’è molto di più.

Le collezioni di gioielli Dodo e i suoi celebri charm che diffondono messaggi sentimentali di amore, di amicizia, di libertà, sono realizzati con oro 100% sostenibile, con argento estratto da miniere certificate, con diamanti e gemme provenienti solo da fornitori anch’essi certificati.