Dodo Lights dinner party: parola d'ordine brillare

Natale è quel momento dell’anno che regala una luce speciale a tutto ciò che ci circonda, un’occasione per stare insieme e condividere emozioni con le persone più vicine al cuore.

Per questo motivo Dodo ha deciso di chiamare a raccolta gli amici con cui ha condiviso molti progetti realizzati all’insegna dell’inclusività, della sostenibilità e della diversità, invitandoli ad un Dinner Party scintillante, pensato per regalarsi ricordi da conservare con calore.

Filo conduttore dell'evento è il concetto di luce. Accolti da Boris Barboni - Chief Marketing and Product Officer Pomellato e DoDo - e Michele Buonpane - Sales Director DoDo - gli ospiti tra i quali Belen Rodriguez, Elena Santarelli, Ginevra Mavilla, Elisa Maino - come a casa, hanno addobbato insieme l’albero di Natale, per poi godersi un aperitivo di benvenuto accompagnato da musica a tema.

La serata è proseguita con una cena natalizia realizzata da Marco Assaggia, caleidoscopico ed estroso chef e performer, amato per i suoi look accattivanti e i suoi piatti in technicolor creati all’insegna della condivisione e della spensieratezza.



A tavola, gli ospiti hanno inoltre trovato Polaroid customizzate DoDo per scattare delle istantanee personalizzabili, come ricordo della serata. Tra flash e riflessi brillanti, il tema della luce ha accompagnato tutti momenti della serata fino al DJ set.