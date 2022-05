La biodiversità vola su ali di farfalla

Il 22 maggio si celebra la Giornata Mondiale della Biodiversità. Una ricorrenza sancita dalle Nazioni Unite per aiutare a comprendere l’importanza della tutela della biodiversità. Il tema di quest’anno è «Costruire un futuro condiviso per tutte le forme di vita» e proprio per questo motivo Dodo, marchio di gioielli italiano da sempre impegnato nella tutela dell’ambiente, ha scelto di volare in Salento, sulle ali di una farfalla.

Il brand ha infatti scelto di impegnarsi a sostenere l’Oasi WWF Le Cesine, a Vernole, in Puglia. Un luogo cruciale per la conservazione della flora e della fauna selvatiche, rilevante in termini di biodiversità e privilegiato da molte specie di farfalle.

Ninfa del corbezzolo, Cleopatra, Podalirio, Macaone, sono soltanto alcune delle specie di farfalle che si possono osservare nella Riserva Naturale Le Cesine, uno tesoro di 348 ettari, ultimo superstite della vasta zona paludosa e boscosa che si estendeva da Brindisi a Otranto, sulla costa salentina. Una meraviglia che riempie lo sguardo di colori sgargianti, forme aggraziate e pattern ipnotici.

All’interno di questo luogo, Dodo ha dato vita al «Giardino delle Farfalle», un percorso scandito da pannelli didattici che ne illustrano le varie stazioni: presentazione del giardino, farfalle diurne, piante aromatiche, farfalle notturne, l’orto e gli insetti, il ciclo vitale delle farfalle. Un percorso tra colori e profumi di piante e fiori che suscitano emozione nel visitatore, e che per queste meravigliose creature significano vita.

Un ciondolo a forma di farfalla - in oro rosa e smalto cattedrale - aiuta a sostenere le iniziative a favore delle farfalle dell’Oasi Le Cesine. La scelta della smaltatura cattedrale non è casuale. Questa tecnica permette infatti di creare riflessi che richiamano i giochi di luce e di colore prodotti dalle scaglie un po’ “magiche” che ricoprono le ali delle farfalle. Sgargiante, nei toni del rosso e dell’arancione, la delicata farfalla gioiello che rievoca i colori della Aglaia - una magnifica specie presente sul territorio italiano - vuole ricordare alla community di Dodo che l’impegno per la salvaguardia dell’ambiente è una promessa, da tenere sempre a cuore.