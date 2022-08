Gli imperdibili gadget tech da mare

Un tuffo in uno specchio d'acqua è quanto di meglio ci sia per combattere l'afa estiva. Per godersi una gita al mare o comunque la caccia al refrigerio per il corpo intero è meglio organizzarsi a dovere per evitare mancanze che possano determinare problemi o lamentele. Se parliamo di precauzioni, in spiaggia come in ufficio è buona regola contare su una batteria esterna con cui poter fornire energia a tutti i dispositivi personali (o della famiglia). Oltre che per l'abbronzatura, i raggi solari possono rivelarsi utili anche per smartphone e tablet, perché una powerbank a energia solare da 30.000 mAh è sintomo di tranquillità per un fine settimana a mollo. Anche perché il modello realizzato da Nuxgal funziona pure come torcia e offre due porte Usb-A e una Usb-C. Per 38,95 euro si può fare.

Che siate amanti della dance o preferiate un sottofondo con gli artisti italiani di oggi e di ieri, uno speaker wireless è ormai presenza fissa nella borsa per il mare (piscina, escursione, campeggio e quant'altro). Nel rapporto prezzo-qualità la piccola cassa SRS-XB01 firmata Sony è una sicurezza anche per la qualità del suono. Le dimensioni (81,5 x 57,5 x 56,5 millimetri) ne fanno uno strumento compatto che richiede poco spazio, pesa 160 grammi, ha un'autonomia di 6 ore e lo speaker mono da 37,5mm non teme gli schizzi d'acqua. E per mettere il turbo al sound c'è l'opzione Extra Bass che potenzia la musica. Risultati ottimi e spesa minima: 25 euro, con tante colorazioni a disposizione.

Ballare così come nuotare può affaticare, quindi l'acqua non può mancare. Invece di ricorrere alle solite bottiglie in plastica, però, portarsi dietro una borraccia termica è una soluzione che fa bene all'ambiente e al portafogli. Il modello da 500 millilitri di Puro, per esempio, conserva le bevande calde per 12 ore e quelle fredde per 24 ore. Ha un tappo ermetico con schermo touch per indicare la temperatura del liquido e ti ricorda di bere ogni due ore. Niente condensa, resistenza all'acqua e apertura ampia qualora si voglia inserire cubetti di ghiaccio, va bene anche per i voli aerei e costa 39,99 euro. Con l'accortezza di lavarla sempre a mano.

GoPro





Se proprio non si resiste alla calura c'è una soluzione a basso costo che non è il massimo ma aiuta a sentire un fugace brivido di godimento. Già perché talvolta anche un mini ventilatore portatile è meglio del nulla per contrastare la temperatura che sale. Quello targato Inlaw ha una batteria da 2600 mAh ricaricabile che garantisce più di 15 ore. Si lava facilmente e si piega per poter essere utilizzato in due modalità differenti, in base alla situazione e alle preferenze di ognuno. E poi non fa rumore: cosa volete di più per 25 euro, dai!

Al sole o sotto l'ombrellone, la comodità prima di tutto. Che significa anche pescare un rimedio alle durezze di lettini e scogli, a seconda di dove si preferisce prendere il sole. Pool Pillow è piccolo quanto utile, perché oltre a gonfiarsi facilmente è un cuscino che integra uno speaker impermeabile e removibile (3W, quanto basta per l'ascolto in solitaria). Ma volendo si può utilizzare anche come porta vivande, magari mentre si sorseggia un cocktail a bordo piscina. Una bella scena che vi costa appena 19,99 euro (più la piscina e il cocktail, ovviamente).

Va bene il relax ma al mare il divertimento è anche e soprattutto in acqua. E se il materassino è ormai superato, l'Acqua Scooter di Nilox è il gadget che vi farà puntare gli occhi addosso. Sembra una specie di volante, pesante 3,5 kg, con autonomia di 35 minuti e 3 rapporti, che consente di alloggiare una action-cam per registrare le evoluzione a pelo d'acqua. Oppure per immergersi in profondità (fino a 30 metri). Il tempo di prendere la mano e poi dipenderà dalla vostra fantasia. Prima, però, viene il portafoglio 399,95 euro. Che poi, se siete proprio appassionati e pronti a investire quanto serve per il mare, il pacchetto completo con l'action-cam viene facile, abbinandoci la GoPro Hero 10 Black, che non ha bisogno di presentazioni ma che online si trova scontata di 100 euro, a 429 euro.

Se la fantasia si accompagna alla voglia di sperimentare, perché non puntare sul Sup elettrico, con una tavola che fa contenta tutta la famiglia (cane incluso). Quella di Sipaboards agevola l'azione ed è ideale per i principianti, poiché viaggia sotto i 4 nodi e assicura più di 2 ore di autonomia (serve quasi lo stesso tempo per ricaricarla). Certo non è un peso piuma, con i suoi 13 kg, però per un'uscita con figli/nipoti o l'amico a quattro zampe è davvero unica. L'idea deve, però, piacervi parecchio, tanto da farvi sborsare 1.990 euro.

Ci sono i cellulari per immortalare gli attimi condivisi con famiglia e amici, però vuoi mettere una punta e scatta con le peculiarità di un passato che non c'è quasi più? Non che sia complicato, perché con la Polaroid Go è semplice quanto fulmineo regalarsi foto da ricordare. La piccola istantanea analogica (lunga 10 cm, larga 8 cm e alta 6 cm) entra in ogni borsa o zaino, è leggera e soprattuto pratica. Un tuffo nel vintage per 119 euro (più 19,99 euro per il pack con 16 pellicole).