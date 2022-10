WhatsApp down, cosa sta succedendo

WhatsApp down e le comunicazioni si complicano. Non solo in Italia, perché il disservizio è diffuso in tutto il mondo. Stando al nostro paese, dopo alcuni problemi registrati nel tardo pomeriggio di ieri, da questa mattina si sono moltiplicate le segnalazioni di problemi e mancato utilizzo dell'app di messaggistica. Sul sito specializzato www.downdetector.it dalle ore 8.45 in poi sono aumentate a dismisura gli avvisi di chi si trova impossibilitato a inviare e ricevere messaggi, immagini, video e file audio. In meno di venti minuti sono arrivate oltre 23.000 segnalazioni.

L'ormai consueta sequela di messaggi che rimbalzano su Twitter ogni volta che il servizio si ferma o procede a singhiozzo dimostra come in questo caso i malfunzionamenti di WhatsApp siano diffusi su scala globale. A quanto risulta finora, il disservizio riguarda sia l'applicazione per dispositivi i mobili, sia la versione desktop e anche, seppur in versione minore, WhatsApp Business. Detto che sullo stesso sito che monitora i problemi di ogni piattaforma e applicazioni si registrano segnalazioni di malfunzionamenti anche per gli operatori telefonici e in parte Instagram, non è chiaro al momento il motivo del problema.

Da Meta per ora hanno dichiarato di "essere al corrente della situazione" e di "lavorare per ripristinare WhatsApp il prima possibile". Di sicuro c'è che ieri, 24 ottobre, era la data fissata in cui diversi vecchi dispositivi non avrebbero più supportato l'app di messaggistica (si parla di iPhone 5 con versioni iOS 11 e Android con versioni precedenti la 4.1). Impossibile, però, determinare con sicurezza che i disservizi dipendano da questa circostanza, che rappresenta un passaggio standard per gli aggiornamenti delle applicazioni.