Allo Spallanzani di Roma ed in contemporanea in altri ospedali a Torino, Palermo, Milano è cominciata oggi, 27 dicembre, la campagna italiana, ed in realtà europea, di vaccinazione contro il Covid 19. Si tratta di una giornata simbolica durante la quale alcune centinaia di medici, infermieri ed operatori sanitari riceveranno il vaccino di Pfizer-Biontech. La campagna vera e propria partirà poi dopo le feste