Milano, maxi-rissa alle colonne di San Lorenzo: spunta il machete | video

Un nuovo video della maxi-rissa avvenuta a Milano, in zona colonne di San Lorenzo, è spuntato sulla pagina Facebook "Milanobelladadio". Nel video girato da un passante si vede una delle persone coinvolte brandire un machete per minacciare un ragazzo. Si tratta dell'ennesimo episodio di violenza che ha colpito il cuore della movida milanese. L'ultimo in piazza Mercanti, a pochi passi dal duomo, si è consumato a colpi di sedie e bottiglie.

