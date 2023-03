Due caccia sono passati in volo su Milano | video

Due caccia militari in volo sopra Milano, le sagome sfreccianti dei due velivoli e il boato dei due motori hanno indotto molti milanesi a volgere lo sguardo al cielo e tanti si domandano sui social network la ragione del passaggio dei due caccia, soprattutto in questo periodo tormentato dalla Guerra in Ucraina. Ma si è trattato di una semplice perlustrazione di controllo in vista del sorvolo previsto in occasione della Stramilano, storica corsa podistica del capoluogo lombardo, in programma domani. Nulla di allarmante.