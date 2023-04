Aspettando la 61a edizione del Salone del Mobile.Milano

C'è grande fermento per la 61a edizione del Salone del Mobile.Milano, i numeri degli espositori presenti a Rho Fiera, circa due mila, e la quantità di biglietti acquistati in prevendita infondono ottimismo. A confermarlo è Maria Porro, Presidente del Salone del Mobile.Milano fautrice insieme a Claudio Feltrin, Presidente di FederlegnoArredo e Gianfranco Marinelli, Presidente di Federlegno Arredo Eventi di un cambiamento importante del concetto di fiera a partire dal layout degli stand espositivi, da questa stagione tutti su uno stesso piano.

A questo si aggiungano, come sottolinea Porro, nel suo mini discorso pre Salone, i contenuti culturali, ovvero le mostre di Euroluce, gli incontri con i designer, con i docenti universitari e con i maestri dell'architettura internazionale del Salone Satellite. E se i cinesi sono al primo posto tra i compratori di biglietto d'ingresso, seguiti da brasiliani e americani, molta attesa c'è per le istituzioni. «E' ufficiosamente confermata la presenza del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, siamo molto fiduciosi visto il suo grande interesse per il made in Italy» racconta a Panorama.it Claudio Feltrin, Presidente di FederlegnoArredo.