Florida, agente spara e uccide aviere afroamericano I video

Pubblicato in Rete un video shock (registrato da una bodycam di un membro delle forze dell'ordine in Florida). Mostra l'agente che spara a un aviatore afroamericano all'interno della sua abitazione. Lo sceriffo della contea di Okaloosa, Eric Aden, ha reso note le immagini dopo che la famiglia dell'aviere Roger Fortson e i suoi avvocati hanno tenuto una conferenza stampa in cui contestavano che l'agente avesse agito per legittima difesa