Disavventura per Fabio Rovazzi cui è stato rubato il telefonino mentre rispondeva ai fan in una diretta social su Instagram. Si vede un ragazzo avvicinarsi alle sua spalle, poi l'inquadratura improvvisamente si capovolge e la persona che ha preso il cellulare corre. La diretta rimane attiva fino a quando lo smartphone non finisce 'al buio', presumibilmente in una tasca (video tratto da X)