Raffiche di vento a 200 km/h devastano la Cina | video

Sono impressionanti le immagini in arrivo dalla Cina, precisamente dalla provincia di Sichuan, devastata da venti oltre i 200 km/h. Le raffiche hanno colpito in particolare la città di Yibin che ha subito danni ingenti tra tetti scoperchiati, case distrutte, porte e finestre spazzate via dalla furia del vento come fossero rametti di un albero.