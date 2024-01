Ponza, traghetto in balia delle onde rischia di ribaltarsi | video

Tanta paura per i passeggeri e l'equipaggio del traghetto che da Ponza era diretto a Formia. Il maltempo, il vento e la forza del mare con onde di diversi metri anche a ridosso del porto hanno fatto che si che la nave oscillasse in maniera paurosa, con il rischio addirittura di ribaltarsi in acqua. Alla fine però la nave ha tenuto e ci sono stati danni solo alle auto che si trovavano nella stiva parcheggio.