Ribelli Houthi colpiscono con un missile nave diretta in Israele | video

Una nave norvegese è stata colpita da un missile da crociera lanciato dallo Yemen, Paese parzialmente controllato dai ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran. Lo ha confermato il Comando Centrale degli Stati Uniti: l'attacco ha causato un incendio sulla Strinda, nave battente bandiera norvegese e di proprietà della Mowinckel Chemical Tankers, mentre transitava nello Stretto di Bab al-Mandeb.

Non ci sarebbero vittime e l'incrociatore americano Uss Mason ha fornito assistenza. La nave norvegese è stata colpita lunedì a circa 15 miglia nautiche dalla città portuale yemenita di Mokha, controllata dagli Houthi.

Più volte negli ultimi mesi i ribelli hanno sferrato attacchi contro navi commerciali nel Mar Rosso in segno di solidarietà con i palestinesi a Gaza. La Norvegia è un membro della Nato, ragione per cui c'è massima attenzione per evitare un'esclation su più larga scala.

Sabato scorso i ribelli yemeniti avevano minacciato di attaccare qualsiasi imbarcazione diretta ai porti israeliani.