Napoli, scontri tra manifestanti pro-Ghali e la Polizia alla sede Rai | video

Scontri tra Polizia e manifestanti all'esterno della sede della Rai di Napoli. Tutto legato ad un presidio organizzato da Potere al Popolo ed alcuni attivisti per far sentire il loro sostegno a Ghali ed alle sue parole pro Palestina sul palco dell'Ariston. Ad un certo punto i circa 100 manifestanti, tra cui l'ex sindaco De Magistris, hanno cercato di forzare l'accesso alla sede. A quel punto la polizia è intervenuta caricando e allontanando i presenti. Immediate le proteste anche a livello politico.