Milano, poliziotto spara a un egiziano che lanciava pietre contro gli agenti | video

Un agente di polizia è stato iscritto nel registro degli indagati per lesioni dolose aggravate dopo aver sparato alla spalla di un uomo egiziano di 27 anni, richiedente asilo, che stava lanciando pietre contro i poliziotti presso la stazione Centrale di Milano. L'uomo, identificato come Mohamad El Shaad Ali Harga, era stato precedentemente coinvolto in un episodio di rapina a un passante, per il quale è stato denunciato a piede libero. Nonostante fosse stato colpito da un dardo del taser, l'egiziano non si era fermato. Attualmente, è ricoverato in ospedale e indagato in stato di libertà per violenza, minacce a pubblico ufficiale, resistenza e oltraggio.