Enorme fulmine colpisce la Torre dell'Orologio alla Mecca | video

La torre reale dell'Orologio della Mecca, in Arabia Saudita, è un punto focale per i musulmani e nonostante presenti un aspetto simile a quello del Big Ben, in realtà è 6 volte più grande! Una costruzione mastodontica visibile da oltre 30 km di distanza. Di notte ogni orologio viene illuminato da ben 2 milioni di luci led.