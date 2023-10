Picchiata perché non porta il velo: sedicenne in coma in Iran | video

Un video che ha catturato un brutale episodio di violenza ha scosso l'Iran e suscitato preoccupazioni sulla situazione dei diritti umani nel paese. Nel video, ampiamente diffuso sui social media, è possibile vedere una giovane ragazza essere violentemente rimossa da un vagone della metropolitana da alcune donne vestite in chador nero. La ragazza viene poi lasciata immobile a terra.

L'organizzazione per i diritti umani curda, Hengaw Organization for Human Rights, ha denunciato questo atto come una "grave aggressione fisica" subita da Armita Geravand, la giovane protagonista del video, il cui incidente con la polizia morale è avvenuto in una stazione della metropolitana di Teheran. Questo evento ha sollevato un acceso dibattito sulla repressione delle libertà personali nel paese.

Nelle ultime ore, un'altra immagine ha attirato l'attenzione del pubblico: quella di Armita mentre è intubata in terapia intensiva. La foto mostra chiaramente una ferita alla testa coperta da un grosso cerotto, gli occhi chiusi e una flebo inserita nel suo braccio sinistro. Questo scatto, catturato nel reparto di terapia intensiva, è stato diffuso dall'Hengaw Organization for Human Rights ed è diventato virale sui social media, sollevando timori di possibili proteste simili a quelle seguite alla tragica morte di Mahsa Amini. Quest'ultima fu arrestata per non aver rispettato le regole sull'hijab secondo gli standard degli ayatollah ed è morta in circostanze misteriose tre giorni dopo essere caduta in coma.

È importante notare che le autorità statali, contrariamente alle denunce dell'organizzazione per i diritti umani, hanno negato che Armita sia stata oggetto di violenza nel video, sostenendo invece che la giovane sia svenuta a causa di un improvviso calo di pressione, che l'avrebbe fatta accidentalmente colpire contro la parete del vagone della metropolitana.