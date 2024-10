Inganno, la nuova serie thriller con Monica Guerritore e Giacomo Gianniotti in arrivo su Netflix

Suspense e verità scomode. Sono questi i due estremi verso cui va Inganno, la serie tv composta da 6 episodi, in arrivo su Netflix dal 9 ottobre. Prodotta da Cattleya, e diretta da Pappi Corsicato, la serie è incentrata sulla relazione passionale tra la sessantenne, madre di tre figli, Gabriella (Monica Guerritore) e il giovane, misterioso Elia (Giacomo Gianniotti). In un intreccio di segreti, sensualità e tabù, la storia mette in discussione le convenzioni sociali e gli equilibri familiari, e anche la figura della donna nella cultura mediterranea, eternamente madre.

Trama

Gabriella (Monica Guerritore) è la proprietaria di un prestigioso hotel in Costiera Amalfitana, una donna elegante, fiera dei suoi sessant’anni e consapevole del suo ruolo. I suoi tre figli ormai sono grandi e la vita non sembra riservarle più molte sorprese, finché non incontra Elia (Giacomo Gianniotti): un ragazzo affascinante, vitale, libero, coetaneo del suo figlio maggiore, che esercita su di lei un fascino irresistibile, ma anche ambiguo e spaventoso. Nonostante la differenza di età, Gabriella si riscopre donna, amante e per Elia sarà pronta a mettere in gioco tutto, anche il rapporto con i figli e la loro eredità.

Cast

Attrice al cinema e in teatro, e dal 2023 anche regista, Monica Guerritore vanta una carriera lunga e ricca. Da Scandalosa Gilda del 1985 e La lupa del 1996 a Un giorno perfetto di Ferzan Ozpetek. Fino a La bella gente di Ivano De Matteo e Vita da Carlo.

Papà italiano e mamma canadese, Giacomo Gianniotti è uno degli volti più famosi della serialità americana grazie al fortunato ruolo di Andrew DeLuca in Grey’s anatomy. È stato protagonista anche in Diabolik 2 – Ginko all’attacco!, dei Manetti Bros.

Il cast di Inganno include Emanuel Caserio (Il paradiso delle signore), Dharma Mangia Woods (Ricchi a tutti i costi) e Francesco Del Gaudio. E poi Denise Capezza (Bang Bang Baby), Fabrizia Sacchi (Luna Park) e Geppy Gleijeses (Il sole anche di notte).

La sceneggiatura è di Teresa Ciabatti, scrittrice (La più amata, finalista Premio Strega 2017) e sceneggiatrice (Tre metri sopra il cielo) con Eleonora Cimpanelli (La sposa), Flaminia Gressi (Circeo) e Michela Straniero (Sul più bello). La serie è basata sulla britannica Gold Digger.