Da barista a star di OnlyFans, denunciata per evasione fiscale da 1,5 milioni di euro

Madalina Ioana Filip, meglio conosciuta dai suoi fan come Mady Gio, è finita nel mirino della sezione antievasione della Guardia di Finanza per un'evasione fiscale di almeno 1,5 milioni di euro. La 29enne di origini rumene, che faceva la barista a Busto Arsizio, è oggi una delle più popolari produttrici di contenuti erotici su OnlyFans. Già milionaria, Mady Gio avrebbe dichiarato al fisco italiano meno di 50.000 euro di incassi lordi, sicuramente molto meno di quanto guadagnato sulla piattaforma.

Il caso è scoppiato dopo che la giovane donna ha raccontato in diverse interviste radiofoniche e televisive del suo cambiamento di vita, vantandosi di essere passata da un lavoro umile come cameriera a ricavi stratosferici grazie a foto e video di nudo. In una nota intervista a Radio Deejay, Mady Gio aveva dichiarato: "Con una mia foto in topless guadagno 40 o 50 dollari, e alcuni clienti arrivano a spendere fino a 7.000 euro al mese. Nel mio mese migliore ho guadagnato 170.000 euro." Tuttavia, la realtà fiscale presentata ai funzionari era ben diversa da queste dichiarazioni.

L’indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Gallarate ha preso il via proprio dall’incongruenza tra le affermazioni pubbliche della content creator e i dati fiscali dichiarati. Da una richiesta di informazioni alla piattaforma OnlyFans, è emerso che i ricavi effettivi di Mady Gio negli anni 2021 e 2022 ammontavano a circa 1,5 milioni di euro. La donna, che aveva trasferito la sua residenza in Svizzera a Stabio per approfittare di una tassazione agevolata, è risultata comunque fiscalmente domiciliata in Italia, a Cassano Magnago.

Le Fiamme Gialle hanno contestato la residenza svizzera della giovane, rilevando che gran parte degli interessi economici e personali della Filip erano ancora legati all’Italia, compreso il suo conto corrente e il sito web da cui operava. Nonostante la sua presenza in Svizzera, l’assenza di un’effettiva attività economica stabile nel Paese e la partecipazione a numerosi eventi e interviste in Italia hanno ulteriormente aggravato la sua posizione.

Per tali motivi, la Guardia di Finanza ha denunciato Mady Gio per dichiarazione infedele e ha calcolato un’evasione IRPEF di oltre 1,5 milioni di euro, comprensiva anche di un'addizionale legata alla natura del suo lavoro, considerato pornografico. La giovane influencer, che in passato aveva affermato di pagare regolarmente le tasse, dovrà ora affrontare le accuse e rispondere delle irregolarità fiscali contestate.

L’operazione delle autorità va inserita nel più ampio contesto del contrasto all’evasione fiscale tra i creator digitali, un settore in forte crescita e spesso oggetto di attenzione da parte del fisco.