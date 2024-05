Bolzano, incendio devasta la Alpitronic | video

Ecco il video del grosso incendio sviluppatosi stamattina a Bolzano, nello stabilimento della Alpitronic, azienda specializzata nella produzione di colonnine di ricarica per auto elettrica. La densa coltre di fumo nero ha portato il comune ad invitare le persone della zona a non aprire le finestre. Sono al lavoro decine di mezzi dei vigili del fuoco per cercare di domare le fiamme. Chiuso anche lo spazio aereo sopra la città