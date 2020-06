Tamponata l'auto del premier britannico Boris Johnson, il video

Il premier britannico Boris Johnson è stato coinvolto in un tamponamento mentre stava lasciando il Parlamento in auto. E' rimasto illeso. Un manifestante si è lanciato in mezzo alla strada, davanti al corteo di auto, costringendo l'autista del premier a inchiodare. Ma a Range Rover della sicurezza non ce l'ha fatta e ha colpito la parte posteriore della Jaguar a bordo della quale viaggiava Johnson.

