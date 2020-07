Furto in casa di Frank Ribery, ecco come è stato ridotto l'appartamento

Furto in casa del calciatore francese della Fiorentina Frank Ribery: nella casa di Bagno a Ripoli, alle porte di Firenze, sono entrati dei ladri che hanno messo a soqquadro l'appartamento. "Come dobbiamo sentirci oggi dopo quanto è accaduto? Non vado dietro ai milioni, grazie a Dio non mi manca niente e ancora posso correre dietro a un pallone, la mia passione. Ma passione o no, la mia famiglia viene prima di tutto e noi prenderemo le decisioni necessarie per il nostro benessere", ha scritto il calciatore sui social, che con un video ha mostrato a tutti gli utenti in che condizioni fosse ridotta la dimora.

