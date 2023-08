Tony Hawk sfreccia sulla rampa da skate con un bicchiere di latte in mano | video

Il video dell'eccezionale performance dell'ex skater statunitense Anthony Frank Hawk (meglio conosciuto come Tony Hawk), dove decide di sfrecciare sulla rampa dello skate con un bicchiere di latte in mano. L'esibizione è avvenuta con successo: nessuna goccia del latte è stata versata nonostante le acrobazie aeree. Come si suol dire, lo stile non è latte!