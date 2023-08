“Viaggio nella memoria biologica del nostro organismo”, oggi si può grazie al Biomoleculartest

L’analisi predittiva del bulbo pilifero può essere utile a tantissime persone. E, soprattutto, può raccontare la nostra memoria biologica. BMT RESEARCH lo sa bene: si tratta della società italiana che nasce con la volontà di esprime il proprio know-how attraverso servizi di propria ideazione per offrire immediate e nuove soluzioni non-invasive per l’analisi predettiva. Le parole d’ordine sono “analisi”, “soluzione” e “accompagnamento personalizzato” che determinano un posizionamento unico nel mercato attuale.

Il cuore è il BMT, ovvero BIOMOLECULARTEST EPIGENETICO POLIMETABOLICO: test protetto da brevetto e da pubblicazioni scientifiche internazionali.

Ma di cosa si tratta?

E’ un test EPIGENETICO POLIMETABOLICO, che viene effettuato sul bulbo pilifero. Non si tratta di un test del capello, ma solamente del bulbo pilifero, il cui contenuto intracellulare è la memoria biologica del nostro organismo. Essendo intradermico, il bulbo immagazzina ne tempo i microelementi difficilmente misurabili per la loro esigua quantità. Attraverso l’analisi del bulbo possiamo quindi non solo vedere la situazione in atto, ma avere una panoramica della storia metabolica degli ultimi giorni, settimane fino a oltre un mese“Inoltre il bulbo è un organo metabolicamente attivo e indicativo delle variabili disfunzionali dei processi metabolici. È un organo VIVO rispetto al fusto del capello e quindi si differenzia dal mineralogramma che può analizza SOLO minerali e metalli pesanti ma non componenti organici, oltre a non essere un esame ripetibile poiché la tecnologia utilizzata non permette di conservare il campione di analisi . Tutto è possibile attraverso il sito internet: si acquista il kit nello shop e - accedendo all’area riservata, dopo aver compilato un questionario - si può procedere all raccolta del campione.

In definitiva, il BMT è un’analisi ripetibile poiché analizza in microscopia i bulbi piliferi posizionati su vetrino conservato fino ad un mese.

Quali sono gli elementi analizzati?

Ben 63: alluminio, arsenico, bario, cadmio, mercurio, nichel, piombo, uranio. E poi 23 minerali fisiologici come argento, calcio, cobalto, cromo, ferro, fluoro, fosforo, iodio, litio, magnesio, manganese, molibdeno, oro, potassio, rame, selenio, silicio, sodio, stagno, stronzio, vanadio, zinco, zolfo.13 VITAMINE: Acido folico, Vit.B3, Vit.A, VIt.B1, Vit. B2, Vit. B5, Vit. B6, Vit. B12, Vit. C, Vit.D, Vit. E, Vit. H, Vit. K. Si aggiunto 19 amminoacidi: Ac. Aspartico, Ac. Glutamminico, Alanina, Arginina, Cisteina, Fenilalanina, Glicina, Isoleucina, Istidina, Leucina, Lisina, Metionina, Prolina, Serina, Taurina, Tirosina, Treonina, Triptofano, Valina.