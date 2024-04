I salotti buoni di Firenze

Ci sono luoghi magici dove la buona cucina è solamente uno degli elementi che aiuta a vivere la favola, mete dove l’esperienza diventa indimenticabile.

Veri e propri salotti dove l’atmosfera, l’ospitalità ricercata e l’enogastronomia curata regalano momenti speciali, dove un semplice aperitivo diventa un rito e una cena una coccola per tutti i sensi. A Firenze dove la bellezza e la ricercatezza sono da sempre di casa diventano veri e propri templi del gusto.

Uno dei più celebri è ATTO di Vito Mollica insieme alle altre proposte quali Salotto Portinari Bar & Bistrot, Eye Cocktail Bar e Sala Beatrice, ospitati nelle due corti interne, di inestimabile valore artistico, dello storico palazzo di via del Corso, dove ebbe casa Folco Portinari, padre di Beatrice, la musa di Dante Alighieri, poi diventato la dimora di Cosimo I dei Medici. Eccellente padrone di casa, lo chef lucano ha trovato qui la sua nuova dimora, la sua Vita Nova, per citare la prima opera di attribuzione certa del Sommo Poeta, scritta tra il 1292 ed il 1294, che incontrò Beatrice per la prima volta all’età di nove anni, quando rimase colpito e rapito dalla sua beltade: «Amore e 'l cor gentil sono una cosa», scriveva Dante.

Quattro ambienti distinti, quattro anime diverse, che si affiancano e si alternano, completandosi, per dare vita ad un percorso multisensoriale, che si anima dall’alba al tramonto e fino a tarda sera, caratterizzato da un costante dialogo tra passato e presente, dove i capolavori del Rinascimento fiorentino convivono con il design contemporaneo e la proposta gastronomica viene plasmata sulle molteplici esigenze dei fiorentini, della clientela italiana e internazionale.

Esperienza, professionalità, valore. Vito Mollica aveva già portato la sua idea di accoglienza a Chic Nonna, 1 Stella MICHELIN a pochi mesi dall’apertura e insignito di un Premio Speciale ai TheFork Awards 2022.

L’ospitalità per Vito Mollica non è fatta solo di una carta eccelsa in tema di ricercatezza di ricette e di prodotti, ma anche di tempo dedicato all’ospite, di passione e di dedizione reali, in cui il lavoro di squadra gioca un ruolo fondamentale.

«Più semplice è la preparazione degli ingredienti, più facile sarà amplificarne il sapore». E un’attitudine naturale per l’ospitalità: «Per noi fare accoglienza è molto più che cucinare», spiega Vito Mollica, «significa tanti piccoli gesti verso i nostri ospiti, la cura dei dettagli, la presenza discreta, la generosità e la spontaneità con cui cerchiamo di farli stare bene, farli sentire a casa anche in un ambiente sofisticato»

Altro salotto a Firenze è Il Borro Tuscan Bistro sul Lungarno Acciaiuoli a pochi passi da Ponte Vecchio, che si distingue per lo stile informale e chic.

Il Borro Tuscan Bistro è un vero e proprio concept shop a metà strada tra ristorante e wine bar, un innovativo spazio che pone come essenza primaria l’eccellenza, in tutte le sue diverse forme. Nell’intero progetto della ristorazione la famiglia Ferragamo ha voluto condividere con l’abile Chef Andrea Campani la propria visione: semplicità e attenzione alla sostenibilità, eleganza e autenticità. Valori che si ritrovano tanto nei piatti, quanto nell’atmosfera del ristorante.

Il Borro Tuscan Bistro propone un menù in stile bistrot con piatti tradizionali dove il prodotto è protagonista.

Nello splendido locale è inoltre possibile acquistare i prodotti biologici de Il Borro: l’olio extravergine di oliva del frantoio della Tenuta, le uova biologiche, le farine di grani antichi e le paste prodotte con le stesse, sfiziose gallette di farro e conserve di pomodoro biologico. In vendita anche altri prodotti alimentari di piccoli grandi artigiani locali o della tradizione italiana.

La valorizzazione del territorio, intesa come ricchezza infinita di usi e tradizioni, e il rispetto e la conservazione della bellezza del patrimonio naturale e delle caratteristiche uniche del luogo sono al centro della filosofia della famiglia Ferragamo, da sempre all’avanguardia nel campo della sostenibilità.

La sostenibilità è dunque un concetto cardine che ispira la filosofia aziendale e ne abbraccia tutte le realtà: dall’attività vitivinicola all’Orto Biologico e all’allevamento (di pecore, cavalli, galline e chianine), dalla produzione di olio extra vergine d’oliva a quella casearia e al miele, dalle farine alle uova biologiche, fino all’ampio uso di fonti energetiche rinnovabili.

Il format del Borro Tuscan Bistro è presente anche a Viesca Toscana, a Londra nel quartiere Mayfair e a Dubai all’interno del lussuoso Hotel Al Naseem Madinat Jumeirah, il Borro Tuscan Bistro Elounda all’interno dell’Elounda Peninsula All Suite Hotel.

Questi salotti “buoni” internazionali sono luoghi di scambio culturale che aiutano a far conoscere le nostre eccellenze, le tradizioni, bontà e bellezze a tutto il mondo.