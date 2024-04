A Panzano va in scena «Vino al Vino in Cantina»

Il primo weekend di maggio Panzano in Chianti si prepara ad accogliere uno degli eventi più interessanti nelle proposte primaverili dal mondo del vino: Vino al Vino in Cantina, esperienza enologica itinerante nel cuore del Chianti Classico. Uno straordinario viaggio alla scoperta dei sapori autentici e delle storie che animano le cantine della città.

Un territorio già citato nell’editto di Cosimo de' Medici del 1716 come zona di altissimo pregio del vino Chianti, una terra ideale per la produzione vitivinicola, situata tra la provincia di Firenze e quella di Siena, tra i 350 ai 500 metri sul livello del mare, caratterizzata da bellissime viste panoramiche, bellezze artistiche e incantevoli dimore storiche.

Un evento itinerante arrivato alla sua seconda edizione che si svolgerà il 4 e 5 maggio 2024 e che porterà gli amanti del buon vino a scoprire le 20 cantine accomunate dal rispetto per l’ambiente e caratterizzate da viticoltura biologica. Infatti, proprio a Panzano si mira a realizzare il primo grande comprensorio viticolo totalmente coltivato secondo il metodo BIO.

Durante Vino al Vino in Cantina, i produttori accoglieranno i visitatori per condividere e trasmettere il legame profondo che hanno con il territorio e le loro vigne, lasciando al vino il ruolo di unico ed autentico protagonista.

L'edizione di quest'anno avrà come tema centrale l'autenticità.

«In un tempo dove l’intelligenza artificiale sembra non avere limiti rendendo a volte quasi impossibile distinguere ciò che è una creazione umana e ciò che non lo è», commenta Giovanni Battista D’Orsi, Presidente dell’Unione Viticoltori di Panzano in Chianti. «I Viticoltori dell’Unione di Panzano in Chianti scelgono l’autenticità dei sensi, espressa nella gentilezza dell’accoglienza, nella bellezza dei vigneti germoglianti, ma soprattutto nel piacere di una chiacchierata sorseggiando un calice di vino di Panzano in Chianti».

Sotto i riflettori, i racconti e l’umanità di chi ha avuto il coraggio di seguire il cuore, realizzando il sogno di fare vino a Panzano in Chianti. Storie uniche e differenti, con radici multiculturali variegate, che hanno contribuito ad arricchire la comunità e a rendere questo terroir un cuore pulsante nel mondo del vino.

Un evento per godere dello splendido scenario del Chianti Classico in primavera che si presenta come un quadro dipinto dai vignaioli, dalle linee disegnate in modo meticoloso da generazioni che creano un paesaggio unico fatto di filari di vigneti, olivi e cipressi che sembrano danzare alternandosi, strade bianche e poderi che rendono queste vallate un paradiso terrestre unico al mondo.