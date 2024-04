I nuovi menu dei ristoranti dei grandi alberghi d'Italia

IL SERENO

Il Sereno di Torno, sul lago di Como, riapre i battenti. L’albergo guidato da Luis Contreras, fratello maggiore di quello di St. Barthélemy, ufficializza la nuova stagione con tante conferme e alcune importanti novità. Se, infatti, alla guida del Lobby Bar vi sarà sempre il bar manager Vidura Nilaksha Colambage e a capo del ristorante 1 Stella Michelin Il Sereno al Lago* non mancherà l’executive chef del gruppo Sereno Hotels Raffaele Lenzi, a diventare il nuovo Head Sommelier sarà invece Francesco Martinello.

Le novità della stagione 2024 non riguarderanno solo le persone che lavorano all’interno della struttura, ma anche le iniziative. Tra queste, la Cocktail Masterclass, un vero e proprio viaggio nel mondo del mixology pensato appositamente per gli ospiti de Il Sereno. Un’opportunità, in definitiva, per esplorare due temi ben distinti: i Classici Italiani e i Cocktail Martini, con il supporto di esperti bartender.

Il Ceviche di Raffaele Lenzi

Il Corporate Chef del gruppo Sereno Hotels Raffaele Lenzi ha messo a punto un antipasto che condensa la cucina tradizionale peruviana e quella mediterranea. Il piatto, che si può gustare sia alla carta sia nel menu Omakase, è Ricciola in ceviche, finocchio, codium. Dal pesce azzurro, marinato in sale, zucchero e pepe di Sichuan, lo chef ottiene una tartare, che va a condire con spuma di ceviche – una ricetta tradizionale peruviana – brunoise di finocchio, finocchietto marino e codium in polvere. Il codium è un’alga, anche nota come palla verde per la via della forma sferica che ha da giovane prima di appiattirsi, che si caratterizza per un gusto grasso, vegetale e floreale. Perfetto in abbinamento al pesce.