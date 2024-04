25 aprile: dieci mete per lavorare sulla prima tintarella dell'anno

Negli Stati Uniti lo chiamano spring break, ovvero la pausa primaverile. In Oriente, o meglio, in Giappone, cade in prossimità della golden week, la settimana sacra in cui il Paese si ferma per godersi un po' di meritato risposo. Da noi, è la festa della Liberazione. E per molti è la ghiotta occasione di fuggire dalla città, con la famiglia, gli amici o anche in solitaria e dedicarsi a se stessi e al proprio riposo.

Con le temperature sempre più calde, il primo sole che finalmente abbronza le pelli ingrigite dall'inverno, il primo lungo ponte dell'anno è l'occasione giusta per prendere e fuggire. E alzi la mano chi non ha pensato, anche solo per un secondo, a scappare verso una meta in cui potersi finalmente liberare dagli abiti invernali e godersi i caldi raggi pre-estivi.

Abbiamo stilato per voi una lista di dieci mete, tutte italiane, a cui puntare per lavorare alla vostra tintarella e staccare la spina.





Ostuni, Puglia

Non potevamo iniziare se non da uno dei gioielli d'Italia: la Puglia. Ben collegata da tutte le principali città è uno dei luoghi in cui vivere l'estate prima che il caos del turismo invada le città e i paesi. Lasciatevi conquistare dal bianco della città di Ostuni, passeggiate nei suoi vicoli, andate alla ricerca della famosa porta blu, e poi godetevi un abbondante aperitivo prima di una cena a base di piatti tipici locali, magari vista mare. Per riposarvi, nascosta dietro la principale chiesa della città, una bella dimora del XVI secolo si fonde nel bianco del luogo: La Sommità, arroccata in alto nel centro storico di Ostuni. Dietro il portale di ispirazione catalana, si svela una vera e propria oasi: l'armonia di toni bianchi e crema, la pietra naturale e gli arredi minimalisti invitano a staccare e ricaricarsi. Dedicatevi alla lettura all'ombra di un'alcova o ai bordi della piccola piscina, lasciate vagare lo sguardo sui tetti della città e sull'oliveto fino all'Adriatico, prima di assaporare una cucina pugliese raffinata e reinventata.





Cervinia, Valle d'Aosta

Dal Sud al Nord. Dal mare alla montagna. Una passeggiata tra le valli verdissime, dove la neve in alta quota ancora brilla sotto i raggi del sole rendendo le giornate uno spettacolo di colori e giochi di luci. Cervinia è una delle mete sicure quando si vuole godere di un weekend di relax lontano dalla frenesia quotidiana. Situato sul versante sud del Monte Cervino, il comprensorio sciistico di Cervinia è uno dei più alti del mondo – arriva fino a un’altitudine di 4.000 metri – ed è uno dei pochi a cavallo tra la Svizzera e l’Italia. Avrete l’imbarazzo della scelta tra uno slalom sul versante svizzero o una discesa libera sulle piste della Valle d’Aosta. L’Hermitage, un grande chalet nella più autentica tradizione montana, con caldi interni in legno scuro, è dotato di una spa, per distendersi dopo intense ore di discesa. L'hotel fiore all'occhiello del circuito di Relais&Chateaux, da sempre sinonimo di eleganza e qualità. Un esempio per rilassarvi al 100%? Prenotate la Suite Whymper: sarà il vostro chalet privato con una vista a perdita d’occhio sul Monte Cervino. Cedete al fascino della montagna.





Viareggio, Toscana

Torniamo al centro dell'italia. E più precisamente in una delle città del carnevale. Viareggio è la meta perfetta per chi vuole fuggire lontano dalla città, godersi il relax di una cittadella vivace ma non ancora inondata dal flusso di turisti che porta la stagione estiva. Se sceglierete questa elegante stazione balneare sul litorale toscano, non potrete non fare tappa all'Hotel Plaza e de Russie. In questo maestoso hotel in stile Art Nouveau per un affascinante viaggio nel passato. La dimora, che sorge in una posizione invidiabile sul bel lungomare viareggino, completamente rinnovata nel 2019, risale alla fine del XIX secolo. L’atmosfera calorosa e romantica e l’arredamento contemporaneo dal fascino inconfondibile vi conquisteranno. Desiderate un po’ di tranquillità? Abbandonatevi alla cadenza della dolce vita e crogiolatevi sulle lunghe spiagge sabbiose del litorale o sul bordo delle piscine esterne degli stabilimenti balneari proprio di fronte all'hotel. Poi, raggiungete il ristorante stellato Lunasia dove vi attendono i sapori della cucina mediterranea e una vista sulla passeggiata Liberty.





Firenze, Toscana

A quindici minuti dal capoluogo toscano, immersa nel verde del Parco di Villa Montalvo e in una postizione strategica a Campi Bisenzio. tra l’incrocio dell’autostrada A1 e A11, ASMANA Wellness Worl è un mondo di sogni per rilassarsi, ricaricarsi e divertirsi, dedicato completamente al benessere. ASMANA è la più grande day SPA d’Italia, che offre un'esperienza di lusso con un prezzo accessibile a tutti. Il centro è stato aperto il 21 giugno 2015 dalla società FLORIBA srl e con i suoi 12.000 mq è diventato un punto di riferimento per gli abitanti di tutta la Toscana ed un’attrattiva importante per tutti i clienti italiani ed internazionali che transitano in Toscana per visitare le sue tante città d’arte.





Plan de Corones, Dolomiti

Le Dolomiti, patrimonio mondiale dell'UNESCO, offrono uno scenario mozzafiato a Plan de Corones, una destinazione turistica unica che conquista i cuori di visitatori da tutto il mondo. Località distinte tra cui spiccano Brunico, San Vigilio e San Martin, Valdaora, Valle di Anterselva e Chienes, ruotano attorno al Plan de Corones creando un mosaico di cultura, tradizione e ospitalità. Impossibile non innamorarsi di questi luoghi, che offrono una varietà davvero ampia di opportunità per vivere entusiasmanti esperienze sportive, culturali e culinarie, per gli amanti dello shopping e del relax. Il trilinguismo, con tedesco, italiano e ladino che convivono armoniosamente, rappresenta l'anima del Plan de Corones, dove le diverse comunità si incontrano e si arricchiscono a vicenda. Più di 1200 alloggi, dalle strutture a 5 stelle ai masi, l'ospitalità calorosa, l’elevata qualità dei servizi e la cura dei dettagli rendono ogni soggiorno un'esperienza indimenticabile. Non solo sport ma cultura ad alta quota grazie ai musei LUMEN e MMM Corones, situati in posizioni spettacolari, che offrono un'immersione nella storia e alpinismo della regione. Il Messner Mountain Museum Corones è dedicato alle leggende dell’alpinismo e il Museo LUMEN ripercorre la storia della fotografia di montagna, dagli esordi ad oggi. Un'esperienza irripetibile che arricchisce il soggiorno e regala spunti di riflessione e ispirazione.





Alassio, Liguria

A un'ora dalla splendida Genova, sulle alture della Riviera ligure nota per le raffinate città di mare, i pittoreschi borghi medievali e i villaggi di pescatori, Villa della Pergola si contraddistingue per la sua raffinatezza architettonica fuori dal tempo. In perfetta armonia con i due ettari di giardini botanici circostanti, le quindici suite lussuose e le numerose terrazze panoramiche di questo piccolo paradiso terrestre situato ad Alassio invitano ad assaporare momenti di grande piacere, godendosi la sensazione appagante che offre la splendida vista sul mar Ligure. I paesaggi spettacolari e incontaminati della Riviera di Ponente, i suoi vini e la sua gastronomia variegata e salutare la rendono senz'altro una delle mete più romantiche d'Italia, ideale per una Dolce Vita d'eccezione.





Cogne, Valle d'Aosta

Ancora Valled'Aosta, ma questa volta per visitare una perla incastonata ai piedi del ghiacciaio del Gran Paradiso: Cogne. Il Bellevue Hotel & Spa è situato nel cuore di un territorio popolato da camosci, stambecchi, marmotte e mucche al pascolo. L’atmosfera di questa antica dimora è unica per posizione, arredo e storia. I quattro ristoranti utilizzano prodotti del territorio e aromi dell’orto. Imperdibile la nuova area benessere (1.200 m2) vi accoglie tra grotte, cascate e antichi chalet, offrendovi il privilegio di rilassarvi in un ambiente che unisce la bellezza delle montagne e della cultura alpina al piacere di immergersi nelle calde acque sorgive.





Lago di Garda, Lombardia

E per chi non vuole andare al mare ma nemmeno il montagna? Il lago è come sempre la scelta giusta. Il Lido Palace ha aperto nel 1899 per rivaleggiare con i migliori alberghi in Europa e nei primi anni del 1900 divenne una struttura leggendaria. Uno dei luoghi più suggestivi del Lago di Garda, Riva è stato scelto come residenza per le vacanze dalla famiglia reale degli Asburgo, dalla classe medio-alta, e da artisti e filosofi. L'hotel è stato quindi pervaso dal fascino Belle Époque. Dopo un accurato restauro, il Lido Palace, parte del circuito Leading Hotels of the World, offre ora un interessante contrasto tra lo stile liberty e la modernità di resine, metallo e vetro; camere dal design contemporaneo e suite con suggestive vedute del lago e delle montagne circostanti; due ristoranti; la moderna Spa Centoundici (CXI) e due piscine riscaldate. Oggi come ieri, grazie al fascino austero ma irresistibile e alla raffinata eleganza, il Lido Palace continua ad essere il primo albergo a cinque stelle del Trentino.





Lago Maggiore, Piemonte

Ancora lago, ma questa volta per perdersi sul lago Maggiore tra la bellezza delle isole Borromee. Con una vista mozzafiato, Villa & Palazzo Aminta è pervaso di romanticismo. Ex residenza del primo Novecento in stile Belle Époque, l'hotel vanta 13 suite vista lago, tra le quali spicca all'ultimo piano la suite La Borromea. Ascensore privato e Jacuzzi con incantevole vista sul lago Maggiore rendono la suite ideale per gli ospiti più celebri. Lo stupendo paesaggio lacustre ed i giardini in stile mediterraneo incorniciano anche i due ristoranti gourmet, Le Isole e I Mori, il nuovo ristorante italiano. La Palazzo Aminta Beauty & SPA offre trattamenti esclusivi per energizzare al meglio corpo e mente.





Maratea, Basilicata

Un luogo dal fascino antico, circondato dalla natura. Curve dolci vi accompagneranno alla scoperta del cuore più selvaggio e incontaminato di Maratea, "Dea del Mare", raggiungendo la costa tirrenica e facendo rivivere storie del passato. Il Santavenere si estende su oltre tremila metri quadrati e mantiene il suo antico fascino nelle 34 camere e negli ampi saloni in stile settecentesco. L'hotel è immerso nel verde della macchia mediterranea e si trova a pochi passi da una spiaggia privata attrezzata. In un costante dialogo tra natura e patrimonio locale, Santavenere conserva alcuni oggetti da collezione come ceramiche di Minturno e ceramiche colorate di Vietri insieme a mobili artigianali, raccontando la storia del luogo.