Grace La Margna, la nuova «stella» a St. Moritz

A St. Moritz nasce una nuova stella: il Grace La Margna. Aperto nel 2023 l’hotel riporta in auge un luogo storico dell’ospitalità per offrire alla rinomata cittadina svizzera una proposta di lusso nuova ed originale. Immerso nella suggestiva natura dell'Engadina, Grace La Marna fonde con armonia, lusso moderno e glamour, storia e futuro. La sintesi perfetta la si ritrova nel salotto dove domina un grande camino, ripreso dall’edificio originario, che ti invita ad immergerti in un’atmosfera di relax dove poter gustare un tè oppure fare uno spuntino salato o dolce godendo della vista sul lago. Parliamo di un hotel aperto tutto l’anno, in grado di offrire ai suoi clienti i comfort necessari, attraverso una proposta personalizzata che risponde ad ogni esigenza, sia per i più piccoli che per i più grandi. C’è uno spazio dedicato ai bambini e un'ampia varietà di opzioni di intrattenimento per i più grandi che variano dalle esperienze culinarie al relax (Spa e palestra), dallo sport fino alla mixology, tutte pensate per rispondere ai diversi desideri di una clientela ampia, esigente e desiderosa di nuove avventure, per far sentire ognuno a casa propria, ma con un twist originale. E se poi si vuole godere di una vista sul lago e delle maestose montagne dell’Engadine si può sempre andare sulla terrazza panoramica, dove è possibile anche pranzare o fare un aperitivo.

Dal passato al futuro

L’edificio La Margna è stata costruito all’inizio del XX secolo nello stile Art Nouveau, caratteristico dell’Engadina. Dopo un periodo di chiusura di 10 anni, due anni fa La Margna è stata acquistata e si è deciso di ristrutturare la parte vecchia, preservandone l’autenticità e la storicità classica del luogo. Un obiettivo ambizioso che però è stato centrato. Entrando infatti nell’hotel si respira la storia de La Margna attualizzata al 2023. Ogni dettaglio è stato curato nei minimi particolari ed esplorando le diverse aree dell’hotel si possono anche scoprire dettagli storici che hanno caratterizzato St.Moritz nel tempo. Accanto alla struttura originale si è poi aggiunto anche un nuovo edificio in stile contemporaneo che ha l’obiettivo di offrire soluzioni e servizi complementari in base alle richieste della clientela. Un esempio è dato dalla presenza di aria condizionata nelle camere. A curare il progetto di restauro è stato lo studio di architettura londinese Divercity Architects incaricato della realizzazione del progetto di restauro de La Margna e della creazione di un nuovo edificio che potesse inserirsi nel panorama con una proposta di luxury boutique hotel contemporaneo.

Il nuovo Grace La Margna non è solo uno degli hotel di lusso che caratterizzano St. Moritz ma è anche un punto di riferimento per la clientela locale soprattutto per i bar e i tre ristoranti (The View per una cucina mediterranea rivisitata, the Stack, per gli amanti della carne e the Maxmoritz che celebra i classici della gastronomia svizzera),che offrono sempre anche una soluzione culinaria vegetariana. Se si sceglie l’opzione cucina mediterranea si deve però tenere conto che i sapori e i condimenti della tradizione non la fanno da padrone. Si potranno sicuramente scoprire diversi sapori e accostamenti, audaci, che alle volte potrebbero anche sorprendevi in positivo. Si tratta di una cucina adatta alla clientela tipicamente internazionale. Due aspetti non sono però da non trascurare. Il primo è la location, visto che The View si trova in una posizione privilegiata dell’hotel, con una magnifica vista sul lago e il secondo è la possibilità di optare per un’esperienza di condivisione culinaria, per chi gradisce.

Da non perdere invece è il nuovo N/5 - The bar, il vero cuore dell'hotel. La cultura del bar viene reinterpretata e celebrata nell'impressionante cornice di pareti art nouveau abbinate a interni esclusivi. Sedersi e sorseggiare un buon cocktail è un piacere da non perdere, sia per l’eleganza del posto sia per la precisione e la passione messa dal bar manager, Mirco Giumelli,e la sua squadra nel reinventare e creare sempre nuovi accostamenti.