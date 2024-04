Cowboy Core: la nuova tendenza che conquista il mondo

Con oltre 18 milioni di visualizzazioni su TikTok, il Cowboy Core è la tendenza del momento che spazia dalla moda alla musica. Questo stile, ispirato all'epopea del West selvaggio, sta facendo impazzire gli appassionati di moda e viaggiatori di tutto il mondo.

Secondo la app di viaggi Omio, stivali texani, abiti con le frange, denim e accessori in stile Western sono imprescindibili nella valigia di chiunque voglia abbracciare il Cowboy Core durante le avventure estive. Che si scelga di viaggiare in Italia, magari in Toscana, o di esplorare le terre selvagge della Francia, Portogallo, Spagna o Irlanda, dove è possibile ammirare cavalli in libertà, l'importante è farsi ispirare dagli outfit iconici di personaggi come Bella Hadid e Beyoncé, alias Cowboy Carter.

"Il significativo impatto culturale che gli artisti esercitano sui loro follower è innegabile, che si tratti di creare una vera e propria comunità di amanti dei gatti come nel caso di Taylor Swift o di inaugurare una country era, come per Beyoncé. I cantanti e i musicisti hanno il potere di trascinare il proprio pubblico anche in fatto di tendenze, dando vita a nuovi hobby e passioni”, ha dichiarato Catharina Rijstenbil, VP Brand di Omio.

Ma non è solo una questione di moda: la tendenza Cowboy Core sta movimentando anche il mondo del turismo. "Abbiamo osservato un aumento dei viaggi internazionali per partecipare a festival, concerti ed eventi, e prevediamo un'estate ancor più frenetica da questo punto di vista. La bellezza di unire viaggio e passioni, dalla musica all’equitazione, ha alimentato l'entusiasmo dei fan nel cercare destinazioni in linea con i propri hobby e desideri", ha aggiunto Rijstenbil.

Abbiamo quindi stilato per voi una serie di destinazioni in cui combinare i vostri look alla moda a vacanze all'insegna di cavalcate spettacolari e relax in location mozzafiato.





Toscana



tosScoprire la Toscana a cavallo, lontano dai percorsi più battuti, è un'esperienza che merita di essere vissuta almeno una volta nella vita. Trovare il ritmo giusto con il proprio cavallo, respirare l'aria fresca e pulita della campagna, e galoppare lungo campi appena arati tra distese di girasoli sono solo alcune delle emozioni che vi aspettano.

Tra le regioni più affascinanti da esplorare in sella, la Maremma offre la possibilità di fare un viaggio a cavallo lungo la costa, regalando panorami mozzafiato e avventure sulla sabbia. Allo stesso modo, la zona del senese incanta con le sue stradine arroccate e i paesaggi pittoreschi che si perdono all'orizzonte. Inoltre, i vigneti nei dintorni di San Gimignano e Volterra offrono scenari da sogno, arricchiti da escursioni che includono visite alle cantine e degustazioni di vini pregiati.

Per raggiungere questi luoghi incantevoli, ci sono diverse opzioni di viaggio. Da Milano a Grosseto, si può prendere il treno che in circa 3 ore e 20 minuti porta alla destinazione desiderata. Se invece l'obiettivo è Volterra, si può optare per un viaggio in treno da Firenze, che richiede circa 2 ore e 45 minuti.





Portogallo

Nel cuore dell'Alentejo, a soli trenta minuti dalla città-museo di Évora, Patrimonio UNESCO, si erge un autentico paradiso per gli amanti dell'equitazione e del dressage: Monte Velho. Questo incantevole equo-resort è rinomato per i suoi paesaggi mozzafiato, caratterizzati da colline ondulate, foreste di querce da sughero, vigneti, uliveti e, naturalmente, maestosi cavalli lusitani.

Cavalcando attraverso queste terre incontaminate e serene, immerse nella quiete di una riserva ecologica, ci si trova catapultati in un'esperienza magica, ideale per ritrovare l'equilibrio interiore e la connessione con la natura.

Per raggiungere questo angolo di paradiso, si consiglia di volare fino a Lisbona, da dove si può facilmente prendere un pullman diretto a Monte Velho.





Spagna

Immergetevi nella meravigliosa e selvaggia natura andalusa, dove le colline dell'Alpujarra si fondono con le maestose montagne della Sierra Nevada, creando un paesaggio dai contrasti unici. Abitata da oltre 2.000 anni e ricca di biodiversità, questa regione è uno spettacolo da esplorare a cavallo, mentre si attraversano i caratteristici paesini bianchi che punteggiano il territorio.

Le escursioni offerte variano a seconda della stagione: durante i mesi più caldi, è possibile raggiungere le vette più alte della catena montuosa e i pascoli in quota seguendo gli antichi sentieri dei mandriani. In inverno, alcuni tratti potrebbero risultare più impegnativi e quindi più adatti agli escursionisti esperti, ma non per questo meno entusiasmanti.

Per raggiungere questa meravigliosa regione, è consigliabile volare fino a Madrid, con voli che partono da Milano o Roma in soli 2 ore e 30 minuti. Da Madrid, si può poi proseguire in treno verso Granada, città situata alle porte della Sierra Nevada, con un viaggio che dura circa 3 ore e 30 minuti.





Francia

Il suggestivo Parco Naturale della Camargue, situato tra Marsiglia e Montpellier, a sud della incantevole Arles, cattura l'attenzione di ogni viaggiatore con la sua bellezza mozzafiato. Qui, cavalieri e amanti dei cavalli possono esplorare sentieri selvaggi a proprio ritmo, mentre gli agili cavalli camarguais dal manto bianco, che vivono in libertà, incantano con la loro maestosità. Inoltre, non si può perdere l'emozionante Parco ornitologico di Pont de Gau, dove è possibile avvistare fenicotteri e aironi tra le meraviglie della natura.

Per raggiungere questa destinazione magica, è possibile prendere un pullman da Milano a Marsiglia, con un viaggio di circa 7 ore. In alternativa, ci sono pullman diretti da Milano a Montpellier, con un tempo di viaggio di circa 9 ore e 30 minuti con opzioni di partenza anche durante la notte.





Irlanda

Le maestose montagne dalla tonalità ocra, le fitte foreste, i ruscelli che zampillano e i tranquilli laghi caratterizzano i paesaggi della contea di Wicklow, situata a soli un'ora di distanza da Dublino. Queste terre formano il Parco Naturale più vasto d'Irlanda e da sempre sono una fonte d'ispirazione per poeti, pittori e registi cinematografici, che le hanno scelte come location per film iconici come Braveheart e Barry Lyndon.

I Monti Wicklow offrono l'opportunità perfetta per una rilassante passeggiata a cavallo, permettendo di godere di panorami mozzafiato lungo il percorso. Una delle rotte più suggestive è la Sally Gap, una strada panoramica circolare che parte dal pittoresco villaggio di Roundwood e si snoda attraverso paesaggi incantevoli fino al Lough Tay, conosciuto anche come "lago Guinness" per la sua spiaggia bianca lambita dalle acque scure.

Per raggiungere questa affascinante destinazione, è possibile volare fino a Dublino con voli che partono da Milano in soli 2 ore e 30 minuti o da Roma in 3 ore e 15 minuti.